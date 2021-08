Rørt over kongelig samtale: Har opkaldt sønnen efter ham

Michael Mørkøv var stolt over at få et opkald fra Kronprins Frederik, som hans søn er opkaldt efter

Kronprinsen har travlt i disse dage.

Medaljevindende danske atleter får æren af et opkald fra næstøverste sted, men selvom det sikkert vækker glæde hos de fleste, så var begejstringen en anelse større hos guldvinderen Michael Mørkøv.

- Det er jo det opkald, enhver atlet drømmer om at få. For det betyder, du har vundet guld eller en medalje ved de olympiske lege.

- Frederik, hans kongelige højhed, har altid været en kæmpe stor inspiration for mig. Vores dreng er opkaldt efter ham. Jeg synes, han er et fantastisk forbillede i Danmark, og det er en drøm for mig at få det opkald, for det betyder, vi har vundet guld, lød det fra Michael Mørkøv, der tog sin anden OL-medalje i karrieren.

Artiklen fortsætter under billedet..

Michael Mørkøv råbte sin glæde ud efter sejren. Foto: Tariq Mikkel Khan

Historisk mange medaljer

Makkeren Lasse Norman Hansen har nu fem af slagsen og trådte sig op på en delt førsteplads over alle tiders mest vindende danskere under OL med roeren Eskild Ebbesen og skytten Lars Jørgen Madsen.

Og havde man forventet, at den 29-årige ville underspille og påstå, han ikke tænkte på den slags, så blev man klogere.

- Det er kæmpe stort. Det er en liste, jeg har kigget meget på og har drømt om at skrive mig ind i toppen på. Jeg har stadig svært ved at forstå, at det lykkedes i dag, og at jeg kan kalde mig en af de tre mest vindende i OL-sammenhæng i Danmark nogensinde, lød det fra Lasse Norman, der havde et ganske kort svar til konstateringen fra en journalist om, at der er mulighed for flere.

- Ja, det er der, lød det med et skævt smil.

Artiklen fortsætter under billedet..

Flere medaljer i 2024? Foto: Tariq Mikkel Khan

Og den samlede 36-årige Michael Mørkøv op.

- Jeg har kontrakt med QuickStep indtil '23, og så er der et halvt år til OL, så der er ikke noget, der bliver udelukket herfra. Men det er klart, at der bliver nogle andre mål i mellemtiden.

- Hvis Lasse er frisk om tre år, så er jeg også frisk, lød løftet fra Mørkøv.

Lasse Norman Hansen og Michael Mørkøv har kørt parløb sammen tre gange - med tre guldmedaljer til følge. Foto: Tariq Mikkel Khan