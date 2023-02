Rusland reagerer: - Aldeles uacceptabelt

Den tidligere ukrainske bokser Vladimir Klitschko langer ud efter Rusland og Den Internationale Olympiske Komite, efter at komiteen har åbnet op for, at russere igen kan deltage ved OL

Totalt uacceptabelt.

Det er den umiddelbare reaktion fra Ruslands sportsminister, Oleg Matytsin, efter en tilslutning af mere end 30 lande på et onlinemøde fredag gjorde det klart, at de bakker op om en udelukkelse af russiske og belarusiske atleter ved OL i Paris i 2024.

Det skriver Reuters, der citerer det russiske nyhedsbureau Tass.

I alt gav 35 lande fredag udtryk for, at de ikke mener, at hverken russiske eller belarusiske atleter har noget som helst at gøre ved sommerlegene i den franske hovedstad og de efterfølgende paralympiske lege.

Den russiske sportsminister, Oleg Matytsin, er fortørnet over den store tilslutning af lande, der ikke ønsker deltagelse af russiske og belarusiske atleter ved OL i 2024. Blandt andre har den danske kulturminister, Jakob Engel-Schmidt (M), tidligere understreget, at Danmark er imod russernes deltagelse ved OL. Foto: Ritzau Scanpix/Maxim Shemetov

Sender klart signal

Ved mødet deltog også den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, der ikke overraskende advokerede for, at Ruslands invasion af Ukraine bør have konsekvenser.

En holdning, som nationer som USA, Tyskland, Storbritannien, Japan og Norge altså bakkede utvetydigt op om.

Dermed blev der sendt et klart signal til Den Internationale Olympiske Komité (IOC).

Komitéen er ellers ifølge Ritzau i færd med at undersøge mulighederne for, om russiske og belarusiske atleter kan deltage under neutralt flag og diverse restriktioner.

Ukraine har truet med boykot af OL, hvis russiske atleter får adgang til OL. På et onlinemøde fredag, hvor også den ukrainske præsident, Volodymyr Zlenskiy, talte, gav 35 lande udtryk for, at russiske og belarusiske atleter ikke bør tage del i legene i 2024. Foto: Yves Herman/Reuters

- Ødelægger sammenholdet

- Det er en direkte indblanding fra ministre i uafhængige internationale sportsorganisationers aktiviteter. Det er et forsøg på at diktere forudsætningerne for deltagelse i international konkurrence, hvilket er fuldstændig uacceptabelt, siger han ifølge Tass.

En boykot strider ifølge IOC imod den olympiske traktat, der er en samling af regler og principper for det internationale idrætsfællesskab.

- Vi ser et åbenlyst ønske om at ødelægge sammenholdet i international sport og den olympiske bevægelse, så sporten bliver en måde at lægge pres på for at løse politiske konflikter, siger Matytsin.