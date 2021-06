Rusland sender 335 atleter til OL under neutralt flag

Rusland er udelukket fra at deltage i internationale sportsbegivenheder som nation, men en lang række af landets atleter har alligevel kurs mod OL i Tokyo.

Tirsdag offentliggjorde Ruslands Olympiske Komité, at 335 atleter skal konkurrere i sommerlegene, skriver nyhedsbureauet AFP.

De må ikke konkurrere under russisk flag, men skal i stedet stille op under neutral fane, ligesom den russiske nationalmelodi ikke må afspilles.

Rusland blev i 2019 udelukket fra internationale sportsbegivenheder i fire år af Det Internationale Antidopingagentur (Wada).

Årsagen var, at landet havde manipuleret med dopingdata, der var blevet sendt til Wada fra et laboratorium i Moskva.

Det Russiske Antidopingagentur (Rusada) ankede efterfølgende dommen. Den blev i december sidste år nedsat til to år af Den Internationale Sportsdomstol (CAS).

CAS kom desuden frem til, at landets atleter må stille op i konkurrencer, så længe de ikke er testet positive for brug af ulovlige midler.

Til trods for den officielt neutrale status, som Rusland drager til Japan med, forventer russerne at forbedre deres resultater fra OL i 2016.

Her sluttede Rusland som nummer fire i medaljetabellen med i alt 56 styk.

Også dengang var Rusland ramt af en dopingskandale, efter at en uafhængig komité i Wada havde fundet beviser for et årelangt statsstøttet dopingprogram i Rusland.

Afsløringen førte til, at 118 russiske atleter blev udelukket fra OL i Rio i 2016 efter en grundig gennemgang af en lang række dopingsager. 271 fik lov at deltage.