Russere og hviderussere får lov at deltage i vinter-PL

Russiske og hviderussiske atleter får lov at deltage ved de paralympiske lege, som fredag bliver skudt i gang i Beijing.

Det oplyser Den Internationale Paralympiske Komité (IPC) på sin hjemmeside onsdag.

Atleterne må ikke optræde under deres eget flag, men skal konkurrere under IPC's flag.

Derudover kommer hverken Rusland eller Hviderusland til at fremgå af medaljeoversigten.

Den Internationale Olympiske Komité (IOC) har anbefalet alle sportsforbund at udelukke russiske og hviderussiske atleter. Hvis det ikke kan lade sig gøre, anbefales det, at atleterne optræder under neutralt flag.

IPC har dermed vurderet, at det ikke kan lade sig gøre at udelukke russere og hviderussere.

- Det, vi har besluttet, er den hårdest mulige straf, vi kan idømme inden for vores forfatning og de nuværende IPC-regler, siger IPC-præsident Andrew Parsons.

Man har dog indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, hvor der skal stemmes om en ændring af IPC's regler, så det er et krav, at man skal overholde IOC's såkaldte olympiske våbenhvile for at være medlem af IPC.

Ved den ekstraordinære generalforsamling skal der desuden stemmes om, hvorvidt Ruslands Paralympiske Komité og Hvideruslands Paralympiske Komité skal smides ud af IPC, som på ubestemt tid ikke vil afholde begivenheder i de to lande.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, er blevet frataget det paralympiske æresbevis, han tidligere har modtaget. Flere andre russere har fået frataget deres ordener.