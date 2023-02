Russerne må komme på én betingelse

Den tidligere verdensmester og nuværende borgmester i Kiev, Volodymyr Klytjko, åbner for, at russere kan deltage ved OL - men de skal tage afstand fra krigen først

Der er gået storpolitik i næste års OL, hvor de involverede parter for tiden har alvorligt svært ved at blive enige om, hvordan man skal håndtere russiske og belarusiske atleter.

Russerne vil selvsagt have lov at være med, ukrainerne og en lang række allierede lande vil ikke lade dem, og så er der Den Internationale Olympiske Komité (IOC), som forsøger at gyde olie på vandene og finde en løsning, som kan gøre alle glade.

Nu kommer den tidligere verdensmester i boksning og nuværende borgmester i Kiev, Volodymyr Klytjko, med et hidtil uset forslag. Overraskende nok mener han, at russere og belarusere godt må være med.

Der er bare én betingelse.

– Russiske og belarusiske idrætsudøvere kan ikke deltage i De Olympiske Lege i Paris, hvis de ikke siger nei til krigen, siger Klytjko , som har været borgmester i den ukrainske hovedstad siden 2014, i et interview med nyhedsbureauet AFP.

– Hvis de offentligt tager afstand fra denne krig, kan de deltage. Men de er bange, siger han.

Thomas Bach mener ikke, at farven på passet skal afgøre, om man skal til OL. Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL/Ritzau Scanpix

I weekenden fortalte IOC's præsident, Thomas Bach, at det ikke er op til de enkelte landes regeringer at beslutte, om der skal russere og belarusere med til OL. Det skete efter massivt pres fra 35 lande.

Volodymyr Klytjko synes dog, at præsidenten skal kigge forbi Ukraine, inden han og IOC træffer en endelig beslutning.

- Jeg inviterer gerne Thomas Bach til Kiev, til Ukraine, så han selv kan se de ødelagte landsbyer og byerne - og se, hvor mange mennesker der er dræbt, siger Klytjko .

Lige nu virker det mest sandsynligt, at IOC vil tillade deltagelse af russere og belarusere , men at de skal stille op under neutralt falg.

