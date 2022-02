Sådan skabte Kina OL-glansbillede

Under det netop overståede vinter-OL i Beijing har Kina brugt falske konti på Twitter til at promovere et glansbillede af værtsnationen

I Kina er sociale medier som Facebook, Instagram og Twitter forbudt. I stedet er der interne sociale medier, der let kan overvåges af styret i landet.

Alligevel har værtsnationen for vinter-OL 2022 ikke været blege for at pudse sin glorie for resten af verden.

New York Times har i samarbejde med ProPublica, der er en undersøgende journalistisk nonprofti-organisation, afsløret, at Kina har gjort brug af falske og inaktive twitterkonti for at skabe et mere positivt billede af Kina og værtslandets præstationer under legene udadtil.

Fryd og gammen

Kinesiske statsmedier, journalister og diplomater har forsøgt at forfine fortællingen om Kina.

Det har de gjort ved at sætte fokus på de 'fede' faciliteter ved vinter-OL samt den olympiske maskot.

Udover det har de også forsøgt at påvirke den offentlige debat online på en mere fordækt måde.

The New York Times og ProPublica har identificeret over 3000 twitterkonti, der ser uægte ud, og som har forsøgt at promovere legene ved at dele opslag fra statsstyrede medier med identiske kommentarer.

Langt over størstedelen af disse konti er blevet oprettet for nyligt og har meget få følgere. De retweeter hovedsageligt og skriver intet selv. De virker til at være oprettet for udelukkende at styrke de kinesiske stemmer.

Kort efter at NYT og ProPublica spurgte Twitter ind til de mange bot-lignende konti, blev de fjernet fra det sociale medie.

Den olympiske maskot, Bing Dwen Dwen, er populær under Vinter-OL. Den er stor stil blevet brugt i forbindelse med merchandise. Foto: Tyrone Siu/Ritzau Scanpix

Ifølge Albert Zhang, der er forsker hos ASPI (The Australian Strategic Policy Institute), er legenes officielle maskot, Bing Dwen Dwen, også blevet brugt som et led i en organiseret strategi på Twitter. Tusindvis af tidligere inaktive konti har således hjulpet maskotten med at gå viralt.

- Hvis du vil skubbe en masse indhold ud om OL i Beijing, er det her en nem måde at gøre det på, siger han.

Kina har selv forsvaret brugen af Twitter og Facebook, som er forbudte for landets egen befolkning. En talskvinde for udenrigsministeriet Hua Chunying sagde sidste år, at disse sociale medier var en 'ekstra kanal' til at bekæmpe den negative portrættering af Kina fra Vesten.

Ingen brune bjerge

Kina har også skjult fiasko og pinligheder under vinter-OL for landets befolkning.

Da USA's ishockey-hold mødte Kina, blev kampen ikke vist på den statsstyrede sportskanal, CCTV 6, og 8-0 nederlaget blev også kun nævnt i en bisætning i enkelte nyheder.

Yanqing National Alpine Skiing Centre 14. februar 2022, hvor der bliver konkurreret i flere discipliner under Vinter-OL. Foto: Fabrice Coffrini/Ritzau Scanpix

Udover det har kinesiske tv-billeder også undgået at filme de brune bjerge, der omringede de sneklædte løjper, hvor der er blev holdt flere konkurrencer. Først da en snestorm på dag otte dækkede bjergene i hvidt, viste de hele landskabet frem.