Sår alvorlig tvivl om OL: - Det kan gå begge veje

For første gang sår et medlem af den japanske regering seriøs tvivl om, hvorvidt det i forvejen udsatte OL i Tokyo kan afvikles som planlagt til sommer.

- Vi er nødt til at forberede os bedst muligt på legene på nuværende tidspunkt, men det kan gå begge veje, lød det torsdag fra Tara Kono, der har titel af administrativ og regulativ reformminister.

- Alt er muligt, men som værter er vi nødt til at gøre alt, hvad vi kan, så vi kan have et godt OL, når der bliver sagt 'go'.

- Den olympiske komité må tænke på plan b og plan c, men situationen er ikke let, lyder det fra Kono, der både var udenrigsminister og forsvarsminister i Shinzo Abes regering.

Kommentaren vækker opsigt, fordi den kommer fra en af regeringens tungere mænd, ligesom det også er en af de mest kontante og tvivlende udmeldinger om gennemførelsen af OL i Tokyo fra et regeringsmedlem.

Det er naturligvis coronapandemien, der fortsat bekymrer. Ifølge tv-stationen NHK var der mere end 1500 nye tilfælde i Tokyo torsdag, og dagen forinden blev restriktionerne forlænget yderligere.

For nyligt viste en undersøgelse i befolkningen, at 77 procent mener, at man bør udsætte eller helt aflyse OL.

Afviklingen af OL i Tokyo skulle dog fortsat være af højeste prioritet for premierminister Yoshihide Suga, som onsdag udtalte, at han ikke havde oplysninger, der sår tvivl om afviklingen.

