Sælger OL-medalje efter få dage

En uge efter at have sikret OL-sølvet, så er medaljen allerede solgt videre til fordel for en hjerteoperation til en polsk dreng

Fem års hård kamp for at forbedre fjerdepladsen fra OL i Rio førte sidste fredag til sølv i kvindernes spydkastkonkurrence.

Og selvom 25-årige Maria Andrejczyk aldrig tidligere har vundet en individuel seniormedalje, så har hun allerede valgt at aflevere sin hårdt tilkæmpede OL-medalje.

Hun har således bortauktioneret medaljen og solgt den for 325.000, som hun har doneret til den syge dreng, Milosz, der nu har penge til en hjerteoperation i USA.

- Jeg følte ikke, at denne medalje kunne blive hos mig. Den skulle videregives. Jeg kæmpede mod modgang og smerte i fem år og vandt denne medalje, og nu vil jeg have at kraften går videre, siger Andrejczyk til polske RMF24.

Der var store følelser, da OL-sølvet kom hjem. Fotos: ANDREW BOYERS/ALEKSANDRA SZMIGIEL/ANDREW BOYERS/Ritzau Scanpix

Tidligere har polakken sat flere ord på sin gode handling.

- Medaljens rette værdi ligger i hjertet for altid. Selve medaljen er bare en fysisk ting, men kan have stor værdi for andre.

- Denne medalje kan i stedet for at samle støv i skabet redde liv, og derfor har jeg besluttet at bortauktionere den og hjælpe et sygt barn, siger Andrejczyk.

Den polske spydkaster er allerede blevet lovet, at hun får lavet en kopi af sin sølvmedalje, så hun ikke står helt tomhændet.

Polakken vandt junior-EM i 2015, men blev som senior blot nummer 22 ved VM i 2019 og nummer 28 ved VM i 2015, mens hun har en 13.plads ved EM i 2016. Fjerdepladsen ved OL i Rio var således hendes klart bedste resultat indtil sølvet i Tokyo.

Hendes 64,61 meter var næsten to meter efter den kinesiske guldvinder Liu Shiying, mens det var fem centimeter foran australske Kelsey-Lee Barber på bronzepladsen.

