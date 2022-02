Saver dansk landstræner midt over

Der er drama på den danske curling-scene, og nu er det beskidte vasketøj blevet luftet på verdens største scene.

Kenneth Rifbjerg Hertsdahl, der er landstræner udpeget af forbundet, blev savet over i TV2's sportsnyheder af landsholdsspiller Henrik Holtermann, efter at landstræneren kritiserede, at der ikke var blevet skiftet ud på holdet, så reserven Tobias Thune var kommet tidligere i spil.

- Jeg ved ikke, om Kenneth har det faglige niveau til eventuelt at skulle udtage spillere i fremtiden. Men det er jo en beslutning, forbundet skal tage og ikke mig. Han prøver, men jeg synes ikke helt, at han altid tilbyder det, holdet har brug for, siger Holtermann til TV 2.

Holtermann beskriver ham som hyggelig, men savner seriøsitet, mens landstræneren ikke ønsker at sige mere.

Den hårde kritik blev serveret af Henrik Holtermann efter kampen mod Sverige. Foto: Lillian Suwanrumpha/Ritzau Scanpix

Landstrænerens funktion og mandat ved dette OL er yderst begrænset, for spillerne er ikke tvunget til at tage hans råd og vejledning til sig.

Det bliver der lavet om på, forsikrer Dansk Curling Unions formand, Henrik Christoffersen, der varsler en ny elitestrategi, der også ser på udtagelserne og landstrænerens rolle.

I første omgang er han glad for, at de involverede parter i ordstriden har fået vendt kritikpunkterne.

- Vi har talt det godt igennem, og jeg ved, at holdet og landstræneren har talt godt sammen dernede og har renset luften.

- Der er røget nogle finker af panden, og de har fået renset luften, så der er egentlig ikke så meget mere at sige til den sag, lyder det fra formanden.

- Hvad betyder det for jer, at det beskidte vasketøj er blevet luftet her?

- Det er rigtig uheldigt, og det hører jo ikke til i den offentlige debat. Det skal vi tage internt. Det har vi også en enighed om. Det er rigtig ærgerligt, at det lige slipper ud. Det var hverken spillernes eller landstræneren intention, at der skulle starte en personkrig i medierne.

Hvorfor endte det så der?

- Der har været nogle frustrationer, og det er jo ikke, fordi vi ligger og kæmper om medaljerne lige nu. Men så ryger de ud efter endnu et nederlag.

- Får det jer til at tænke på en anden måde at udtage landshold - eller at udtage landstræner?

- Det rammer på et rigtigt uheldigt tidspunkt, for vi har faktisk et arbejde i gang med en spritny elitestrategi.

- I fremtiden vil det være den sportslige ledelse - og nu siger jeg ledelse og ikke landstræner - og det er fordi, det ikke er vedtaget.

- Men der er en ny strategi undervejs.

Skipper Mikkel Krause og resten af holdet har ikke nydt succes ved OL. Foto: Lillian Suwanrumpha/Ritzau Scanpix

- Da spillerne bliver spurgt, om de er glade for at have landstræneren med, så er det ikke et klart ja. Så er mit spørgsmål: Er det spild af tid og penge at have en landstræner til OL overhovedet?

- Landstræneren i det setup, som vi har nu og snart bliver erstattet, er med for at kunne give råd, vejledning og taktisk sparring. Med det in mente giver det mening at have ham med. Om holdet så vil bruge de råd eller sparring, som der nu er tilgængelig, er så holdets valg.

- Vi synes, det giver god mening at sende en med, der kan se tingene udefra.

- Men hvis de siger nej tak til sparring, fordi de ikke synes, han er kompetent nok...?

- Det er jo så en udfordring. Og det er igen noget, vi skal se på. Det kan godt være, at det ikke var det bedste match. Og det er noget, strategien skal tage højde for i fremtiden. Det giver ingen mening at sende en med, som holdet ikke ønsker.

Kenneth Hertsdahl, den høje mand nr. to fra højre, er ikke så værdsat, selvom han selv har konkurreret på øverste plan. Her ses han til VM i 2005. Foto: Andy Clark/Ritzau Scanpix

- Så hvor meget ærgrer det dig, at det er denne konstellation denne gang?

- Det er jo svært at spå om, hvordan det kommer til at gå. Vi har jo netop den opfattelse, at vi har en landstræner af sted, så vi kan yde support til holdet. Når de ikke er tilfreds med den support, de får af landstræneren, så må vi selvfølgelig evaluere.

- I har vel haft fire år til at finde ud af, om det er det rigtige match...?

- Det ved jeg ikke, om vi har. Der kan være nogle punkter, hvor det virker, og andre hvor det ikke gør. Det har jeg ikke rigtig nogen kommentarer til.

Arbejdet med den nye elitestrategi fortsætter i det lille forbund, men for nu er der ikke meget at redde på den olympiske curlingfront. Både herrer og damer har udspillet deres roller, og førstnævnte ligger endda sidst i tabellen med kun en sejr.

De spiller torsdag sidste opgør mod USA, der kæmper for en plads i semifinalen.