Schweizer snupper OL-guld i storslalom i sne og tåge

I snevejr og med en del tåge vandt Marco Odermatt søndag OL-guld i storslalom ved vinterlegene i Beijing.

Schweizeren tog dermed revanche efter at være sluttet som nummer syv i styrtløb, og efter ikke at have gennemført super-G-løbet.

Odermatt levede op til forventningerne og vandt guldet med 0,19 sekunder foran Zan Kranjec fra Slovenien.

Den franske verdensmester Mathieu Faivre måtte tage til takke med bronze 1,34 sekunder efter vinderen.

Odermatt var begunstiget af at kunne gennemføre første gennemløb som en af de første på pisten, som blev sværere og sværere at løbe på ski på i takt med den nyfaldne sne.

Det massive snefald og dårlig sigtbarhed gik ud over flere af rivalerne, og Odermatt endte hurtigst af alle.

Andet gennemløb blev udsat med 75 minutter, og det betød bedre vejrforhold, der også gav bedre skiløb. Her blev Odermatt toer efter Kranjec.

- Det var utroligt. Det var en hård dag med de forhold og med så lang ventetid mellem de to løb.

- Det var mere end fem timer for mig, og det var lang tid at tænke på det hele. Det var svært at bevare fokus, og jeg forsøgte at sove nogle minutter imellem løbene, siger 24-årige Odermatt.

Flere af konkurrenterne magtede ikke at gennemføre på grund af forholdene, men Odermatt blev på skiene i begge løb uden at satse for meget i svingene.

- Jeg havde aldrig drømt om dette, men det føles stadig som en drøm lige nu, siger 24-årige Odermatt.

Schweizernes alpine hold har leveret flotte præstationer ved OL med guld til Beat Feuz i mændenes styrtløb og Lara Gut-Behramis guld i kvindernes super-G.