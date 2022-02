Schweizer vinder OL-guld i slopestyle foran hjemmebanehåb

Den schweiziske skiløber Mathilde Gremaud kan kalde sig ny olympisk mester i slopestyle.

Det står klart, efter at hun natten til tirsdag dansk tid sikrede sig guld i konkurrencen ved vinter-OL i Beijing foran Eileen Gu fra Kina og Kelly Sildaru fra Estland.

Den 22-årige schweizers sejr kom i hus efter et flot andet gennemløb, hvor hun scorede 86,56 point hos dommerne.

Eileen Gu, der er født i USA, men stiller op for Kina, fik 86,23 point for sit bedste gennemløb i tredje runde, mens Kelly Sildarus 82,06 point i første runde var nok til at sikre hende bronze.

I slopestyle på ski skal alle atleterne fuldføre tre gennemløb. Det bedste af disse bliver brugt til at finde vinderen.

Mathilde Gremaud vandt sølv i disciplinen ved vinter-OL i Pyeongchang i Sydkorea i 2018.

Nattens konkurrence var præget af flere styrt, og alle medaljetagerne måtte undervejs også en tur i sneen på Genting Snow Park.

Anlægget ligger i byen Zhangjiakou nordvest for Beijing.

Trods guldet til schweizeren var det Eileen Gu, der var det helt store trækplaster i nattens finale.

Adskillige kinesiske tilskuere var således mødt op for at heppe på det unge fænomen.

Da Gu gjorde klar til sit sidste gennemløb, havde en lang række af ansatte og frivillige på anlægget også samlet sig for at få et glimt af den 18-årige skiløber, der også arbejder som model.