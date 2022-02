Schweizisk verdensmester vinder kvindernes styrtløb ved OL

Verdensmesteren Corinne Suter har vundet OL-guld ved kvindernes styrtløb i Kina tidligt tirsdag morgen dansk tid. Det står klart, efter at den 27-årige schweizer susede ned ad pisten i tiden 1 minut og 31,87 sekunder.

Den italienske fartspecialist og OL-guldvinder fra 2018 Sofia Goggia må nøjes med sølv med tiden 1 minut og 32,03 sekunder, mens landsmanden Nadia Delago vinder bronze med tiden 1 minut og 32,44 sekunder.

Den amerikanske skidronning Mikaela Shiffrin har haft et ekstremt skuffende OL og slutter som nummer 18 i styrtløb, mens den schweiziske alpinstjerne og super-G-vinder Lara Gut-Behrami slutter på en skuffende 16.-plads.

- Der skal ikke meget til, før man er for langsom.

- Jeg forsøgte at forbedre min hastighed, men det gik ikke, siger Lara Gut-Behrami ifølge nyhedsbureauet AFP.

Tidligere på ugen fortalte 2018-guldvinderen Sofia Goggia, at hendes form ikke er optimal, efter at hun pådrog sig en knæskade i et super-G-styrt i italienske Cortina d'Ampezzo for tre uger siden.

Hun besluttede sig dog for ikke at blive opereret og ankom til Kina efter at have modtaget fysioterapi, skriver nyhedsbureauet dpa.

Goggia var fast besluttet på at konkurrere ved vinter-OL, efter at hun missede verdensmesterskabet i hjemlandet Italien for et år siden.

Tirsdagens styrtløb skulle være gået i gang klokken 04.00 dansk tid, men blev udskudt 30 minutter på grund af kraftig vind i Yanqing, hvor løbet afvikles.