Se billederne: Her kommer Danmark

OL 2020 er fredag eftermiddag dansk tid godt i gang med at blive skudt officielt i gang på Olympic Stadium i Tokyo. Det sker 364 dage efter, at det oprindeligt var planlagt, men som coronapandemien kom i vejen for.

Åbningsceremonien er dog stadig stærkt coronapræget, da den løber af stablen uden tilskuere på tribunerne, der ellers kan huse 68.000 tilskuere.

Kun pressefolk og officials har derfor adgang til at se atleterne fra de 206 deltagende nationer marchere ind på stadion.

Med fanebærerne Jonas Warrer og Sara Slott Petersen i spidsen spadserede den danske delegation ind som nation nummer 114 mellem miniputten Tuvalu, som er en østat i Polynesien, og mægtige Tyskland.

Fotos: Ben Stansall/Odd Andersen/Ritzau Scanpix

Det var dog kun 22 af de 111 danske atleter, der tog del i festlighederne. Årsagen er, at flere atleter skal konkurrere lørdag og søndag, og deres forberedelser skal ikke forstyrres.

Andre er slet ikke ankommet til Tokyo endnu, fordi de først skal i aktion senere ved OL.

Traditionen tro blev indmarchen anført af Grækenland som en hyldest til de Olympiske Leges oprindelse. Derefter fulgte landene i alfabetisk orden efter værtsnationens sprog, og Japan er som vært rosinen i pølseenden.

Mens der uden publikum var ro og orden på stadion forholdt det sig anderledes uden for arenaen.

Her var mange i gaderne for at protestere over, at OL overhovedet finder sted, og politiet var til stede for at holde gemytterne nede.

Op til OL har undersøgelser vist, at 80 procent af japanerne er imod afholdelse af OL lige nu.

Enkelte konkurrencer er allerede tyvstartet i den japanske hovedstad, men lørdag bliver den første store konkurrencedag. Blandt andet håndboldlandsholdet og de mandlige landevejsryttere i cykling skal i aktion.

OL fortsætter frem til søndag den 8. august.