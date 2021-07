Se OL's vilde klip: Løfter 166 kg på ét ben

Det går stærkt til OL, og det kaster kuriøse klip af sig. Natten til mandag så vi blandt andet, at Kinas Li Fabin kunne løfte 166 kilo stående på et ben

Der er konstant fart på under OL, og det fører til mange kuriøse klip.

I mændenes vægtløftning i 61 kg klassen dominerede kinesiske Li Fabin modstanderne og satte olympisk rekord med et løft på 172 kg.

Det kuriøse opstod dog ved hans første løft på 166 kg. Med mere end 100 kg over sin egen vægt på stangen, havde han udfordringer med balancen og måtte stabilisere ved at svinge et ben ud.

166 kg på stangen og et ben i luften var dog ingen udfordring for den senere triumferende kineser som med lethed fuldførte løftet stående på blot ét ben.

Li Fabin valgte en noget alternativ løftemetode på vej til guldmedaljen. Foto: Vincenzo Pinto/AFP/Ritzau Scanpix

Nattens værste styrt

Det går vildt for sig, når verdens bedste på skateboard skal kæmpe for at overgå hinanden. Og det fører til styrt, som gør nas.

I løbet af OL's streetskating-konkurrence har vi set de ambitiøse deltagere af flere omgange lande direkte på rumpetten. De fleste får deres fald til at se nogenlunde smertefri ud.

Se Caro Narvaez' slemme styrt sidst i videoen med 'højdepunkter'



Dér er dog ingen tvivl om, at peruvianeren Angelo Caro Narvaez har kunnet mærke et af mandagens styrt mere end de andre. Han kom skævt ned på et gelænder og kunne der ikke fange det næste med andet end skridtet.

Angelo Caro Narvaez kom ikke slemmere afsted end at brættet også kunne få en tur. Foto: Martin Bernetti/AFP/Ritzau Scanpix

Båd blokerer halvdelen af feltet

Det handler oftest om at komme først og at få den helt perfekte start, når der tælles ned fra dommerne.

I herrernes triatlon var det dog svært bare at få lov til at komme afsted for halvdelen af feltet.

For mens de andre triatleter kunne hoppe i vandet ved igangsætningen, så havde en båd møvet sig ind på startpladsen og her spærrede den for de resterende deltagere.

Alle skal selvfølgelig have lige vilkår, derfor måtte båden af vejen og konkurrencen blev herefter genstartet.

Norske Kristian Blummenfelt løb med guldet i disciplinen.