Seksdobbelt guldvinder kikser OL-kvalifikationen

Seks gange har den amerikanske svømmer Ryan Lochte stået øverst på skamlen ved et OL og modtaget en guldmedalje.

Yderligere seks gange har Lochte har vundet enten sølv eller bronze. Men det slutter formentligt også med de 12 OL-medaljer fordelt på fire olympiske lege, hvilket kun den mangeårige rival, Michael Phelps, har overgået i svømning.

Fredag kiksede 36-årige Lochte nemlig kvalifikationen til OL i Tokyo, da han blot sluttede som nummer syv i 200 meter medley ved det amerikanske udtagelsesstævne.

- Jeg vil stadig gerne konkurrere, men jeg ved ikke rigtigt med endnu et udtagelsesstævne. Jeg er 40 år næste gang, og det er nok at presse den, siger Lochte ifølge AFP.

Lochte har i sin karriere adskillige gange stjålet overskifterne, og det har ikke kun været for sine bedrifter i bassinet.

Ved OL i Rio i 2016 hævdede Lochte, at han og tre andre svømmere fra det amerikanske OL-hold var blevet røvet og truet med en pistol. Historien viste sig dog at være en løgn i et forsøg på at dække over deres egen vandalisering på en tankstation.

Det kostede Lochte en karantæne på ti måneder, og siden fulgte 14 måneders dopingkarantæne for at have fået en indsprøjtning uden at have fået en forudgående tilladelse fra antidopingmyndighederne.

Siden har Lochte også været i behandling for et alkoholmisbrug.

- Jeg tror, dette var den vigtigste konkurrence i min karriere.

- Jeg vil bare gerne gøre alle glade og bevise, at jeg har ændret mig. Jeg er en anden person nu.

- Noget af det hårdeste er, at jeg føler, jeg har svigtet alle. Men min familie var her. Mine børn fik lov at se deres far svømme, og det betyder alt for mig, siger Lochte efter sin forgæves kamp for en OL-billet.

Lochte har verdensrekorden på 200 meter medley, og vinderen af det amerikanske udtagelsesløb, Michael Andrew, anerkender veteranens karriere.

- Han er en legende i vandet. Han har præsteret utrolige ting. Det er en ære at være i vandet med ham. Jeg ønsker ham alt det bedste, siger 22-årige Andrew.