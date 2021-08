Simone Biles tog rørende medalje i OL-comeback

Efter at have misset fire OL-konkurrence på grund af mentale årsager tog amerikanske Simone Biles en bronzemedalje, da hun stillede op i bomkonkurrencen tirsdag i Tokyo

Med en score på 14,000 kunne 24-årige Biles stille sig op på podiet. Guldet blev vundet af 16-årige Guan Chenchen fra Kina med scoren 14,633. Sølvet gik også til Kina, da 18-årige Tang Xijing kunne tage andenpladsen med en score på 14,233

Simone Biles OL-nedtur begyndte, da hun leverede en dårlig præstation i den første disciplin i holdkonkurrencen sidste tirsdag. Herefter trak amerikaneren sig fra holdkonkurrencen.

16-årige Guan Chenchen fra Kina tog guldet. Foto: Lindsay Wasson/Ritzau Scanpix

Først troede man, at det var på grund af en skade. Senere kom det dog frem, at det var på grund af mentale udfordringer, der gjorde, at Biles ikke havde lyst til at stille op i resten af holdkonkurrencen.

Senere meldte Biles også afbud til de individuelle konkurrencer, inden at det blev meldt ud mandag, at hun ville stille op i bomkonkurrencen.

Følte stort pres

Op til OL havde den amerikansk gymnast fortalt, at hun følte, at der hvilede et stort pres på hendes skuldre på grund af de voldsomme forventninger.

Tirsdag kunne hun så afslutte et hårdt OL med en optur og en bronzemedalje. Ved OL i 2016 i Rio De Janeiro vandt Simone Biles fire guldmedaljer og en enkelt bronzemedalje.