Simone uden om styrt: Klar til finalen!

Simone Tetsche Christensen forlod for fem år siden BMX-banen i Rio de Janeiro i tårer, efter hun blev torpederet ud af semifinalerne. Men i år er den 27-årige, hårdhudede kvinde fra Bjerringbro endelig klar til den finale, hun ikke fik lov at snuse til for fem år siden i Brasilien.

Simone Tetsche Christensen undgik i år et styrt i første heat, hvor hun ellers – igen – fik en sløv start og kom ned ad rampen som nummer fem-seks styker, men et massestyrt i første sving, hvor kørerne var ved at race hinanden ud af arenaen, banede vejen for danskeren, der kørte i mål som toer.

I andet heat var starten bestemt ikke bedre. Simone Tetsche Christensen kom ned ad rampen som næstsidst, men kørte sig gevaldigt op og sluttede firer. Hun lå inden tredje heat komfortabelt på andenpladsen med seks point efter den suveræne brite Bethany Shriever med to point.

Efter de to kom en kvartet med ni point hver. Der var altså et pænt forspring at tære på inden tredje heat, hvor hun også fik en langsom start, men kørte sig op som nummer fire og scorede 10 point sammenlagt. Nok til en placering som nummer to i semi, hvorfra fire gik videre til finalen.