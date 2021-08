Skandale lurer for OL-helt

Lamont Marcell Jacobs overraskede alle ved at vinde guld i 100 meter løb. Hans tidligere diætist undersøges nu for ulovlig distribution af steroider

Det går rigtigt godt med de sportslige resultater for Italien.

De hev sejren i land ved EM i fodbold og vandt ti guldmedaljer ved OL.

To af de gyldne medaljer er kommet med hjælp fra den nykronede 100 meter-konge Lamont Marcell Jacobs.

Italieneren har med sine præstationer været legenes helt store overraskelse. Og den slags fører øget opmærksomhed med sig.

Italiensk politi har i hvert fald interesseret sig for Giacomo Spazzini, som indtil for få måneder siden var Jacobs' diætist.

Det skriver den britiske avis The Times.

Lamont Marcell Jacobs er den nye konge på 100 meter distancen. Foto: Giuseppe Cacace

Anabolske steroider

Spazzini skulle ifølge avisen have haft et tæt samarbejde med guldvinderen. Han er i politiets søgelys for ulovlig distribution af anabolske steroider til sine klienter.

Det er selvfølgelig et no-go at benytte sig af den slags præstationsfremmende midler som atletikudøver.

- Det er noget, som jeg ærlig talt ikke er en del af. Første gang vi hørte noget om det, så stoppede vi med at arbejde med ham, siger guldvinderen selv om sit forhold til Spazzini ifølge Reuters.

Han afviser, at diætisten skulle have givet ham noget i den retning. Jacobs har ellers tidligere talt i meget rosende vendinger om Giacomo Spazzini.

Efter sin store triumf blev Jacobs sågar hyldet af diætisten på Instagram i et klip, hvor 100-meter løberen selv fortæller om deres gode samarbejde.

- Jeg er overbevist om, at Giacomo er den rette person til at hjælpe mig med min ernæring og træning. Man kan ikke overlade noget til tilfældighederne i denne sport, og derfor har vi valgt at samarbejde, lyder det fra Jacobs i videoen på Instagram.

Sen opblomstring

Den store overraskelse over Jacobs' guldmedalje kan skyldes, at den 26-årige løber for første gang i maj registrerede en tid på under ti sekunder på distancen.

Med den form lå det ikke lige til højrebenet, at han overhovedet skulle kvalificere sig til 100-meter finalen. Og derfor var han også den eneste af deltagerne i den finale, der ikke var blevet testet som en del af Athletics Integrity Units dopingtests inden OL.

Franske L'Equipe melder, at løberens tests i stedet blev foretaget af det nationale forbund.

Præsidenten for den italienske olympiske komite Giovanni Malago protesterede i tirsdags mod spekulationer om brug af præstationsfremmende midler fra Lamont Marcell Jacobs.

- Vi taler om atleter, som bliver udsat for systematiske og daglige anti-doping undersøgelser, sagde Giovanni Malago til Rai Radio 1 ifølge Reuters tidligere på ugen.

Det blev også til sejr på 4 x 100 meter stafet for Italien. Deres første medalje siden 1948 i disciplinen. Foto: Andrej Isakovic/AFP/Ritzau Scanpix