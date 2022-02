Skiløber sørger for svensk medaljerekord til vinter-OL

Vinter-OL i Beijing bliver det bedste i historien for Sverige.

Det står klart, efter at Sandra Näslund torsdag hentede guld i skicross ved legene i Kina.

Dermed nåede Sverige op på 15 medaljer, hvoraf hele syv er af guld. Så godt har svenskerne aldrig klaret sig.

For otte år siden i Sotji blev det også til 15 medaljer, men dengang var blot to af guld, så medaljerne i Kinas hovedstad må siges at have været af en noget finere karat.

To gange tidligere er det lykkedes Sverige at hente syv guldmedaljer. Det skete både i 2006 i Torino og i 2018 i sydkoreanske Pyeongchang, men dengang nåede Sverige 'kun' op på 14 medaljer i alt.

Torsdag er fjerdesidste dag ved vinterlegene i Beijing, og Sverige har fine muligheder for at føje flere medaljer til rekorden.

De svenske ishockeyherrer er således i semifinalen, hvor Rusland venter. Også Sveriges curlinghold på dame- og herresiden er videre til semifinalerne. Derudover er der også håb om medaljer i flere skikonkurrencer.

Medregner man de sommerolympiske lege, så er der dog lang vej op til medaljerekorden.

Ved OL i 1912 i Stockholm vandt svenskerne 23 guldmedaljer og 63 medaljer i alt. Otte år senere tog Sverige 64 medaljer med hjem, da sommerlegene blev afholdt i Antwerpen i Belgien.

Norge er den hidtil mest succesrige deltager ved vinter-OL i Beijing med 28 medaljer, der fordeler sig på 13 af guld, 7 af sølv og 8 bronzemedaljer.