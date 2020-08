Skjulte dyb hemmelighed på luksus-skib

Sovjetunionen deltog ikke ved OL 1984 i Los Angeles, da de ikke måtte få deres luksus-skib med tilhørende laboratorium ind i havnen. Det skulle ellers sikre, at ingen sovjetere blev taget for doping, skriver whistleblower Grigory Rodchenkov i en ny bog

Den russiske whistleblower Grigory Rodchenkov fortsætter med sine afsløringer om massiv doping blandt russiske atleter.

Han stod frem i Netflix-dokumentaren 'Ikaros' med præcise beskrivelser om den omfattende doping. Nu er hans bog 'The Rodchenkov Affair' blevet udgivet 30. juli.

Rodchenkov, der opholder sig et hemmeligt sted i USA af frygt for Vladimir Putin og russerne, fortæller blandt andet i bogen, hvordan det tidligere Sovjetunionen har løjet om boykotten af OL i Los Angeles i 1984.

Forklaringen lød på, at de ikke mødte op, fordi amerikanerne fire år tidligere havde boykottet OL i Moskva.

Ifølge Rodchenkov er dette dog langt fra sandheden. Det viser et uddrag af bogen, som Daily Mail har bragt.

Hans forklaring lyder på, at sovjetterne var bange for at blive taget for doping.

'Sovjetterne havde planlagt at skjule et laboratorium til dopingkontrol på et skib i Los Angeles-havn.'

'Test af atleter før afrejse var ikke tilstrækkeligt - sovjetterne måtte have deres eget laboratorium på stedet for at sikre, at ingen 'beskidte' sovjettiske atleter kunne møde op', skriver han i bogen.

Grigory Rodchenkov kommer med nye afsløringer om russernes omfattende brug af doping. Foto: Ekstra Bladet

Planen var, at sovjetterne dermed kunne teste deres egne atleter for at undersøge, om dopingen stadig kunne måles i kroppen, inden de kom ind i OL-byen.

'Semenov (chef for det russiske kontrol-laboratorium for doping, red.) instruerede mig i at skjule laboratorieinstrumenter ombord på luksuslineren 'Mikhail Sholokhov', opkaldt efter en berømt sovjetisk forfatter, der vandt nobelprisen i 1965', lyder det fra Rodchenkov.

Så langt kom de dog aldrig.

Los Angeles ville ikke lukke skibet ind i havnen. I stedet måtte sovjetterne helt boykotte OL, da de ellers ikke kunne sikre sig, at deres atleter ikke ville blive taget for doping.

Rusland udelukket fra sport i fire år

Putin går til angreb i stor dopingskandale

Stangstiv russer gik verden rundt: Så blev han syndebuk

'Jeg drev bordel midt i OL-byen'