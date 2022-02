Skøjtelandstræner takker af efter stor OL-nedtur

Landstræner Jesper Carlson stopper som frontfigur på det danske speedskatingprojekt.

Det siger han i kølvandet på lørdagens store nedtur ved vinter-OL, hvor ingen af de to danske deltagere kom videre fra semifinalen i massestart.

- Vi har sat et skib i søen, og jeg har været rorfører på det i lang tid, men jeg har sidste arbejdsdag nu, siger Jesper Carlson.

Han slår fast, at beslutningen er truffet for et stykke tid siden og intet har at gøre med skuffelsen på falderebet ved OL.

- At være familiefar og at rejse 250 dage om året hænger ikke sammen. Det er en beslutning, som min familie og jeg har truffet over længere tid.

- Jeg er glad for det, vi har opnået, men jeg er mange point bagud på hjemmefronten, siger Jesper Carlson.

Især Viktor Hald Thorup, men også Stefan Due Schmidt havde ambitioner om en topplacering i massestarten.

De var placeret i hver deres semifinaleheat, men ingen af dem slap gennem nåleøjet til finalen.

- Det var det værst tænkelige scenarie. Vi vidste selvfølgelig, at det kunne ske. Men at det så rent faktisk skete, det gør ondt, siger Jesper Carlson.

Stefan Due Schmidt havde lagt sin taktik an på sine evner i spurten, men han kom alligevel ikke med, da der blev sprintet om finalepladserne.

Det knuste dansker styrede nedbøjet direkte over til landstræneren, der stod klar med trøstende rygklap.

- Stefan gjorde det egentlig rigtig fint. Med to omgange igen lå han lige, hvor han skulle. Men han kom væk fra den position, han lå i, og hvad der skete i det moment, ved jeg ikke. Det er brandærgerligt, siger Jesper Carlson.

Kort efter ramlede det danske OL-håb fuldstændig. Viktor Hald Thorup forsøgte sig i det andet heat med et langt udbrud, men kørte sig selv tør for kræfter.

- Han kørte på et forkert tidspunkt, og det fik han ikke noget ud af. Han brugte sin energi på at ligge på mellemhånd, konstaterer Jesper Carlson.

Der var tårer og lange kram i gangene under den imponerende skøjtehal i Beijing.

Landstræneren har medlidenhed med sine snart tidligere elever, som han har kendt, siden de var unge teenagere.

- Jeg har set, hvad de har lavet de sidste ti år og især de sidste fire. Jeg ved, hvor meget energi de har lagt i det. At det her skulle være udbyttet, har de slet ikke fortjent. Jeg håber, at de kan rejse sig og se, hvor langt de er nået, siger Jesper Carlson.