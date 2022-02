Skrækkeligt efterspil: 19-årig lagt for had

Den kinesiske kunstskøjteløber Zhu Yi havde en skrækkelig dag på isen, da hun søndag faldt hele to gange under sin optræden ved kvindernes kortprogram.

Den blot 19-årige kunstskøjteløber Zhu Yi fik sig en hård medfart på flere måder, da hun søndag faldt to gange under sin opvisning i kortprogrammet i kunstskøjteløb.

Ikke nok med, at den amerikansk-fødte kineser faldt to gange og scorede det laveste point antal i konkurrencen, blev hun også udsat for enorm hetz på det kinesiske sociale medie 'Weibo'.

Det skriver CNN.

En video af styrtet med hashtagget 'Zhu Yi has fallen' nåede hele 200 millioner visninger på få timer, inden videoen blev fjernet.

Mange brugere undrede sig over, at en amerikansk født atlet fik lov at stille op foran atleter, der oprindeligt var født i Kina.

En kommentar med teksten 'This is such a disgrace' fik hele 11.000 'likes'.

Under pres

Hovedpersonen selv fortalte efter sit katastrofale løb, at hun ville bevise overfor kineserne, at hun er den rigtige kandidat, der er blevet udtaget.

- Jeg er skuffet og en smule pinlig berørt.

- Jeg tror jeg følte et stort pres, fordi jeg ved at mange i Kina var overrasket over udtagelsen, og jeg ville virkelig bare prøve at vise dem, hvad jeg var i stand til, men det lykkedes desværre ikke, sagde Zhu Yi.

Den unge kineser undslap dog den helt store katastrofe, da Kina, på trods af Zhu Yis miserable optræden, lige akkurat kvalificerede sig videre til næste runde af konkurrencen.

Det blev dog ikke til nogen succes for OL-debutanten, der måtte tage til takke med en samlet 5. plads, da konkurrencen mandag blev afgjort.

Den blot 15-årige russer Kamila Valieva endte med at vinde guld i disciplinen.