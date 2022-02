Skriver OL-historie

Italien har vundet sin første OL-medalje i curling nogensinde - og så er den endda af guld.

Tirsdag gik Amos Mosaner og Stefania Constantini hele vejen, da de i mixeddouble-finalen slog det norske ægtepar Kristin Skaslien og Magnus Nedregotten.

Italienerne var bagud med 0-2 i begyndelsen af finalen, men kæmpede sig tilbage og vandt 8-5.

Det betyder samtidig, at det italienske par helt suverænt har vundet alle sine 11 kampe ved vinter-OL i Beijing.

OL-guldvinderne har nydt, at deres succes har fået befolkningen i støvlelandet til at spærre øjnene op for curlingsporten.

- Det er det smukke ved det, siger Stefania Constantini ifølge AFP.

- Vi har formået at gøre folk mere nysgerrige på curling. Mange italienere har fulgt os og er stolte af os. Vi har mærket opbakningen, siger hun.

Svenske Oskar Eriksson og Almida de Val slog de britiske verdensmestre Bruce Mouat and Jennifer Dodds med 9-3 i kampen om bronzemedaljer.