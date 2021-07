Skuffet damefirer: Konstellationen har haft for kort tid

Det er blot to år siden, at Danmarks damefirer i roning hentede bronze ved VM, men det dufter absolut ikke medaljer for damefireren ved OL i Tokyo.

Natten til lørdag dansk tid sluttede fireren med Christina Juhl Johansen, Trine Dahl Pedersen, Frida Sanggaard Nielsen og Ida Gørtz Jacobsen på en klar sidsteplads i det indledende heat og skal nu ud i opsamlingsheat i jagten på en finalebillet.

75 procent af besætningen fra VM i 2019 sidder i OL-båden, men det er først for få måneder siden, at man fandt frem til kvartetten, som der skulle satset på til OL.

Christina Juhl Johansen medgiver, at man nok skulle have fundet frem til konstellationen tidligere end for omkring tre måneder siden.

- Ja, det burde man nok. Men det er ude af vores hænder og har været op til vores landstræner, siger Johansen.

Trine Dahl Pedersen uddyber bevæggrundene for, at der er blevet skiftet ud i kvartetten.

- Der er sket nogle ting i løbet af denne sæson, og der har været nogle udfordringer, som vi har været nødt til at tackle og håndtere. Det er vilkårene, siger Trine Dahl Pedersen og fortsætter:

- Når vi bliver sat sammen tre måneder før, så har vi en tillid og et sammenhold, der skal bygges op fra ny, fordi vi kan ikke bare bygge videre på det, der var før.

- Det har været en udfordring at bygge det op på tre måneder. Især fordi vi er fire, der ikke har været til OL før og har rutine i det game.

Tidligere på året var Lærke Berg Rasmussen, der ved OL sidder i dametoeren, og Nina Hollensen med i fireren. Begge har været til OL før.

- Det kunne have været godt med noget erfaring fra nogen, der før har været til OL, men fysisk kan vi fire, der sidder i båden nu, godt matche den tidligere båd, og vi har alle niveauet til at præstere, mener Pedersen.

Hun italesætter, at kvartetten har leveret meget svingende tider i træningen op til OL.

- Der har været kæmpe forskelle til træning, og der er eksempler på, at vi har roet 12 sekunder langsommere på 1200 meter, så det har været svingende.

Skuffelsen over sidstepladsen er stor, men troen på et bedre resultat i opsamlingsheatet søndag er intakt.

- Vi er maks pressede indvendig og har været inde og tælle til ti og smide med tingene. Vi er meget skuffede, når vi har trænet så hårdt og så ikke fik starten, vi havde drømt om.

- Men nu skal vi lige trille en tur, og så må ringe til vores mentaltræner B.S. (Christiansen, red.) og samle op på det her, så vi kan starte på en frisk i morgen, lyder det fra Trine Dahl Pedersen.