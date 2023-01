Slagter kontroversiel udmelding

Den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyj langer hårdt ud mod IOC, som har åbnet en dør for russiske og belarusiske atleter til at deltage ved OL i 2024 og 2026

Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj er ikke videre begejstret for den Internationale Olympiske Komité (IOC), efter de tidligere på ugen åbnede en dør for, at russiske og belarusiske atleter kan deltage ved legene i 2024 og 2026.

I sin daglige tale til folket lagde præsidenten ikke skjul på sin store skuffelse.

Det skriver VG.

- Man kan ikke blive andet end skuffet over udtalelserne fra den nuværende IOC-præsident. Jeg har snakket med ham flere gange og hørte aldrig, hvordan han ville beskytte idrætten fra krigspropaganda, hvis han tillader, at russiske atleter kommer tilbage til internationale konkurrencer, sagde Zelenskyj i sin tale fredag aften og fortsatte.

- Vi ved, hvor ofte tyranner bruger sporten til at promovere deres ideologiske interesser. Det er helt åbenlyst, at det neutrale flag, som de russiske atleter kæmper under er fyldt med blod.

Ikke alene

Volodymyr Zelenskyj er ikke den eneste, der retter kritik mod IOC efter udmeldingen. Også det danske og norske idrætsforbund har ytret deres skepsis omkring udmeldingen.

- En række nationer sanktionerer Rusland, og virksomheder på stribe har trukket sig ud af landet efter invasionen af Ukraine. Derfor går man den helt forkerte vej ved at åbne for russisk idræt, siger formand for DIF Hans Natorp blandt andet til Altinget.

Det skal understreges, at der ikke er taget nogle endegyldige beslutninger i forhold til de russiske og belarusiske atleter endnu.