Slem skade ødelægger dansk storsejr

Danmark slog Bahrain 31--21 efter 11-7 ved pausen, men her halter dagens sørgeligste historie ud af banen.

Lasse Andersson landede hårdt på sin højre ankel og vred voldsomt rundt i den alt, alt for tidlige morgenkamp mod Bahrain. Berlin-spilleren fik assistance af først Husan Mahfoodh, der leverede en skulder sammen med fysioterapeut Anja Greve, inden Lasse Andersson kunne komme under behandling.

Der var ikke spillet mere end 11 minutter, da ulykken indtraf, og det er fuldstændig rimeligt at gætte på, at det næppe er sundt for nogen OL-krop at starte med at spille håndbold på så vanvittigt et tidspunkt som kl. ni om morgenen!

Lasse Andersson kunne ikke engang halte med i omklædningsrummet i pausen, men Henrik Møllgaard og Henrik Toft gav et lift, så manden fra Valby kunne humpe ned til den anden bænk, hvor han lå pausen ud med en solid ispose om højre ankel og benet oppe på en klapstol.

Dermed slap han med garanti for at høre Nikolaj Jacobsen skælde ud i en grad, at fynboen formentlig burde have været iførte et mundbind af armeret stål eller vandfast masonit for at forhindre galden i at sprutte ud over kaklerne i katakomberne.

Landstræneren havde dekreteret, at Danmark i stedet for at hidse sig op over spilletidspunktet skulle tage det som en udfordring og gå til opgøret med ørkenens sønner med den ambition at være verdens bedste til at spille håndbold kl. ni.

Det var de ikke!

Nikolaj Jacobsen sparede spillere som Niklas Landin, Mikkel Hansen, Lasse Svan og Henrik Møllgaard, og den rokade burde ikke have skylden for den pauvre indsats. Heller ikke det faktum, at det over højttaleranlægget væltede med navne som Mohamed og Ali – og i to tilfælde kunne Bahrain prale af den komplette pakke: Mohamed Ali…

Danmark kom ellers i front 5-1, og det lignede en hurtig dag på kontoret og hjem og spise frokost, slå en bøvs og en tur på divanen.

Nikolaj Jacobsen ikke helt tilfreds... Foto: Tariq Mikkel Khan

Men der manglede næsten alt: Tempo, timing, vilje, præcision, determination, og… Alt.

Gæt hvem, der råbte:

- HVAD ER DET FOR NOGET, I LØBER OG PISSER BOLDE VÆK OVER HELE BANEN. MADS!!!

Eller den her efter et brændt fløjskud:

- Emil, EMIL! Kan du ikke bare sende lortet i kassen!!!

Hvis Nikolaj indgår i dit svar, så er du fuldstændig på rette spor. Landstræneren havde på det tidspunkt produceret væske til en spyttest på tre gallon!

Landstræneren nappede en timeout ved 7-5, skældte af, råbte STRAM OP - og gik i syv mod seks. Mikkel Hansen måtte ind på banen igen. Han brændte så lige de to første, og Nikolaj Jacobsen kunne ikke være inde i sin egen krop, selv om han forsøgte at holde sig med armene solidt knyttet over kors.

Det hører med til historien, at han heller ikke var udpræget tilfreds med forsvaret…

Men altså: Sejren var selvfølgelig aldrig i fare, og via 12-7 ved pausen – bl.a. på et par scoringer i tomt mål af Johan Hansen – defilerede Danmark stille og roligt mod udgangen via 18-12, 22-14 og 25-15 efter 47 minutter.

Retfædighedsvis spillede Danmark efter den sløve koldstart udmærket resten af kampen, så måske skal de bare starte kvart i ti næste gang...

Bedst, som man sad og var bekymret over, at Morten Olsen åbenbart heller ikke kunne spille, jamen så blev virtuosen fra Osted sendt i aktion, og det tæller logisk nok positivt i en kamp, hvor sparerunden på spillerfronten måske ikke lykkedes perfekt - til gengæld udnyttede holdet muligheden for bl.a. at dække 5:1 med Magnus Landin som lang indianer. Nød lærer....

Men Lasse Andersson lå stadig og led med et håndklæde over hovedet for at tage trækken fra klimaanlægget, og han ligner altså ikke én, der kommer i kamp lige med det første.

Danmark har Simon Hald som især defensiv substitut, og morgendagen vil formentlig vise, om han skal kalibreres og skiftes ind blandt de 15 i stedet for.