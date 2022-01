Slipper for retssag efter kontroversiel OL-episode

Den moderne femkæmper Annika Schleu kan ånde lettet op. Tyskeren bliver ikke retsforfulgt for brud på dyrebeskyttelsesloven efter en stærkt omdiskuteret episode ved OL sidste år.

Statsklageren i Potsdam har indstillet efterforskningen af sagen, hvor Schleu var anklaget for at have mishandlet en vrangvillig hest før konkurrencen i ridebanespringning i Tokyo.

Også hendes træner, Kim Raisner, går fri. Hun var anmeldt for dyrplageri.

Begge skal dog betale et mindre pengebeløb til en velgørende organisation.

Nyheden bliver modtaget med tilfredshed hos Den Internationale Femkampunion (UIPM).

- Jeg forstod aldrig, hvorfor sagen kom helt op på det niveau. Jeg er lykkelig for, at den nu er indstillet, siger UIPM-præsident Klaus Schormann ifølge avisen Der Standard.

I OL-konkurrencen var Annika Schleu blevet tildelt en hest, der uheldigvis ikke var indstillet på at gå på banen for at hoppe over de opstillede forhindringer.

Den grædende femkæmper forsøgte med sporer og pisk at få hesten til at makke ret. Kim Raisner tildelte hesten et slag med en knytnæve og udløste dermed en bølge af forargelse.

Selv om der altså ikke blev en retssag ud af det, har affæren allerede haft konsekvenser for sporten.

UIPM har således vedtaget at erstatte ridebanespringning med en anden disciplin efter OL i Paris i 2024.