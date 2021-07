Smadrede konkurrenterne i stjernekrig

Primoz Roglic er olympisk mester i enkeltstart.

Den slovenske tempomaskine var den klart hurtigste til at tilbagelægge den 44,2 kilometer lange og halvkuperede rute sydvest for Tokyo.

Han brugte 55 minutter og 4,19 sekunder på at cykle distancen, hvilket var over et minut hurtigere end både nummer to og tre, de to enkeltstartsstjerner; Tom Dumoulin fra Holland og australieren Rohan Dennis.

Roglic, der er tidligere skihopper, kan tilføje den olympiske guldmedalje til sin liste af store triumfer. Han har blandt andet vundet Vuelta a España to gange, mens han har været på podiet i både Giro d'Italia og Tour de France.

Tilbage i 2017 blev Roglic nummer to ved VM i enkeltstart, og det er hans eneste mesterskabsmedalje i disciplinen. Ved OL i Rio blev han en beskeden nummer ti i kampen mod uret.

Danske Kasper Asgreen var på forhånd bragt i spil som en af et dusin ryttere, der kunne blande sig i kampen om olympisk metal. Asgreen må dog rejse hjem fra legene uden en medalje, da han sluttede på syvendepladsen.

Asgreen var 45 sekunder fra en bronzemedalje, og næsten to minutter fra den suveræne guldvinder, som undervejs på ruten indhentede og overhalede danskeren.

Danskeren var niendebedst ved den første mellemtid efter 9,7 kilometer. De efterfølgende mellemtider gav håb om et bedre dansk resultat, om end Asgreens deltagelse i medaljekampen allerede kunne afblæses midtvejs på ruten.

Fire ryttere var en del af kampen om de sekundære medaljer. Skuffende måtte den italienske forhåndsfavorit Filippo Ganna nøjes med femtepladsen, da han var lidt under to sekunder for langsom til at få en medalje.

Nummer fire, schweizeren Stefan Küng, missede bronzen med 0,4 sekunder.