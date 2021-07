Smidt hjem efter 'kamel-tilråb'

Tysklands sportsdirektør i cykling bliver sendt hjem fra OL i Tokyo som direkte konsekvens af upassende tilråb onsdag under mændenes enkeltstart.

- Hol die Kameltreiber.

Sådan lød det to gange i tv, da den tyske cykelrytter Nikias Arndt var i billedet under onsdagens OL-enkeltstart.

Ordene kom fra den Patrick Moster og betyder: 'Hent kameldriverne'.

Ordene var en opfordring til, at Nikias Arndt skulle hente de to foranliggende ryttere, Amanuel Ghebreigzabhier og Azzedine Lagab fra de nordafrikanske lande Eritrea og Algeriet.

Siden er Patrick Moster blevet beskyldt for racisme, og han var hurtig til at fortryde sit ordvalg efter onsdagens løb.

- I kampens hede og med det generelle pres, vi er under i øjeblikket, benyttede jeg mig af et forkert ordvalg. Jeg er så ked af det, og jeg kan kun undskylde.

- Det var ikke min mening at udvise mangel på respekt for nogen, siger Patrick Moster til det tyske nyhedsbureau dpa.

I Tysklands Olympiske Komité føler man sig overbevist om, at trænerens undskyldning var ægte, men tilråbene får alligevel den konsekvens for sportsdirektøren, at OL nu er slut for hans vedkommende.

- Vi er overbeviste om, at hans officielle undskyldning for den racistiske kommentar er oprigtig. Men hr. Moster har overtrådt grænsen og gjort skade på de olympiske værdier. Fairplay, respekt og tolerance er ikke til diskussion for det tyske hold, siger præsidenten for Tysklands Olympiske Komité, Alfons Hörmann.

Nikias Arndt, som tilråbene var rettet mod, tog kort efter onsdagens enkeltstart afstand fra sin træner.

- Jeg er forfærdet over hændelserne ved OL-enkeltstarten og vil gerne distancere mig fra sportsdirektørens tilråb. Sådan nogle ord kan ikke accepteres, skrev Nikias Arndt onsdag på Twitter.