Smidt ud af OL - nu frygter de konkurs

Det Internationale Amatørbokseforbund (Aiba) får frataget sin olympiske status af Den Internationale Olympiske Komité (IOC).

I stedet skal IOC selv organisere kvalifikationsturneringer frem mod OL i Tokyo næste år. Også den olympiske turnering skal IOC stå for.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Allerede i maj blev det meldt ud, at IOC ville arrangere boksekonkurrencer uden om Aiba. Men først onsdag blev det officielt, at amatørbokseforbundet får frataget sin olympiske status.

- Dagens beslutning er truffet med tanke på udøverne og boksningen som idræt. Vi ønsker, at bokserne skal kunne udleve deres drøm om at deltage ved OL i Tokyo i 2020, sagde IOC-præsident Thomas Bach tilbage i maj.

IOC satte i december godkendelsen af OL-kvalifikationen på pause, blokerede for billetsalg til boksekampe og test af bokseanlæg i Tokyo.

Desuden blev al officiel kontakt mellem Aiba og organisationskomitéen bag Tokyo-legene indstillet, mens et IOC-panel skulle undersøge Aiba i forhold til ledelse, økonomi og etik.

I november blev den usbekiske forretningsmand Gafur Rakhimov valgt til ny Aiba-præsident, selv om han er sat i forbindelse med organiseret kriminalitet.

Det afviste han på det kraftigste at være, men i marts valgte han dog at træde midlertidigt til side.

Aiba har indkaldt til et krisemøde torsdag i Genève. Forbundet har tidligere sagt, at det risikerer at gå konkurs på grund af en gæld på cirka 111 millioner kroner og manglende udsigt til OL-indtægter.

Boksning kom på OL-programmet i 1904 og har siden været med hver eneste gang - på nær i Stockholm i 1912, fordi sporten var forbudt i Sverige.

