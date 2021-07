Smilende Blume i finalen: Jeg er i race-mode

Pernille Blume svømmede sig i finalen i 50 meter fri. Selvfølgelig!

Danskeren hakkede yderligere 4/100 sekunder af tiden fra indledende og vandt sin semifinale i tiden 24.08 sekunder – der pudsigt nok næsten på en prik ligner guldtiden fra Rio for fem år siden, hvor hun triumferede og tog øverste trin på skamlen med 24.07 sekunder for de 50 meter.

Pernille Blume havde feltets næstbedste tid inden start – og det har hun stadig inden finalen!

Svenske Sarah Sjöström blev henvist til andenpladsen, og det er fortsat kun australske Emma McKeon, der går hurtigere gennem vandet end danskeren. McKeon satte i den anden semifinale olympisk rekord i tiden 24.00 sekunder.

Pernille Blume entrede hallen iført briller med spejleffekt og indstillet på utilnærmelig, få minutter senere gik hun glad smilende gennem mixed zone.

- Det føltes endnu bedre her til morgen end i går, så det var virkelig en rigtig dejlig oplevelse. Jeg har haft en god nats søvn og sådan, og det har selvfølgelig haft en betydning, siger hun.

En fantastisk person

Hun skulle lige finde rytmen igen efter sin overraskende succesfulde flirt med 100 meter.

- Jeg tror faktisk bare, at oplevelsen i går har været med til at hjælpe mig ind i rytmen igen. Det er lidt en anden teknik i 100 meter i forhold til 50, og jeg tror klart, at i går gør, at jeg i dag kan stå og føle, at der var den! Der var noget, jeg kendte.

Emma McKeon sætter ny OL-rekord – hvor langt tror du, man skal ned for at få en guldmedalje?

- Det ved jeg ikke. I en finale kan alt ske, og jeg ved, at Emma Mc Keon er et rigtigt godt sted. Det er en ære at skulle race mod hende i morgen, for hun er en fantastisk person og en fantastisk svømmer.

Pernille Blume i aktion - set fra bunden af Tokyo Aquatics Centre. Foto: Antonio Bronic/Reuters/Ritzau Scanpix

Kan du hakke mere af din tid?

- Det må vi se. Jeg tror, det bliver et hurtigt løb, som det plejer. Jeg vil bare give alt, hvad jeg har og have det sjovt.

Du forbedrer dig dag for dag – så hvad kan du skrue på mentalt og fysisk inden finalen?

- Jeg ved ikke, om det bliver hurtigt eller ej, at i morgen er et race, hvor man kan finde sådan et eller anden instinktivt race-mode, og så giver man det, der er tilbage. Og så er der ikke mere.

Pernille Blume har været i finale-boblen længe, siger hun:

- Jeg føler allerede, at jeg er i den klokke. Jeg har en del erfaring og ved, jeg kan forholde mig nogenlunde roligt og pragmatisk til tingene.

Julie Kepp Jensen startede på bane et i Blumes semifinale, men fik ikke det løb, hun havde drømt om. 24,98 sekunder var dårligst af de 16 startende i de to semifinaler.

Finalen svømmes klokken 03.37 natten til søndag dansk tid.