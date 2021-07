Smilende dansk OL-guldhåb forsøger at dæmpe følelserne

Medaljehåbet Anne-Marie Rindom sejlede sig tirsdag op på den samlede førsteplads i Laser Radial ved OL.

I vandet ud for Enoshima 60 kilometer syd for Tokyo blev det til to fjerdepladser i tirsdagens to sejladser. Dermed har Rindom slået et pænt hul til de nærmeste konkurrenter.

- Der er højt humør, men jeg prøver ikke at lade mig påvirke mig alt for meget af resultaterne. Det er som at køre i en rutsjebane at være i gang over ni dage, hvis man hele tiden er påvirket af, hvordan det går.

- Jeg kan alligevel ikke lade være med at smile over at gå ind til en hviledag og føre stævnet, siger Anne-Marie Rindom.

Der er nu afviklet seks af ti indledende sejladser, inden de bedste skal konkurrere i en afsluttende medaljesejlads, hvor pointene tæller dobbelt.

Anne-Marie Rindom fører OL-konkurrencen i vandet 60 kilometer syd for Tokyo, inden de sidste fire sejladser og en mulig medaljesejlads. Foto: Cj Gunther/Ritzau Scanpix

Forspringet til den nærmeste forfølger, svenske Josefin Olsson, er på 12 point.

Selv om den tidligere dobbelte verdensmester har vundet meget og tilhørt den absolutte top i mange år, så har hun indimellem smidt solide føringer på en enkelt offday.

Sidste år var den 30-årige sejler godt på vej mod EM-titlen, men et par dårlige sejladser på sidstedagen betød, at den evige rival - hollænderen Marit Bouwmeester - indhentede danskeren og vandt.

I Enoshima har Rindom lige nu 13 point ned til Bouwmeester, der er forsvarende olympisk mester. Hollænderen er på tredjepladsen.

- Jeg har helt klart fået nogle rap over nallerne, og dem har jeg lært af hver eneste gang. Det kan jeg bruge nu her til OL.

- Men jeg er også kun et menneske, og man kan ikke være perfekt, siger Rindom.

Hendes strategi er at kigge på vinden, sin egen båd og generelt fokusere på sig selv. Konkurrenternes placering kigger hun ikke efter. Kun hvis de er i vejen, og hun vil forbi.

- Vi er 44 både i feltet, og det med at kigge efter bestemte både, der er vi ikke kommet til endnu. Det kommer måske på sidste dag. Lige nu er man nødt til hele tiden at fokusere på sin egen sejlads, siger Rindom.

- Der er stadig fem sejladser tilbage (inklusiv medaljesejladsen, red.), og hvis man er sidst lige nu og vinder samtlige af de resterende sejladser, så er der gode chancer for at få en medalje. Så det er ikke ovre, siger hun.

Anne-Marie Rindom får en pause onsdag, inden hun skal i vandet igen torsdag og fredag. På søndag sejles medaljesejladsen.

Danskeren hentede for fem år siden bronze i Rio.