Smuglet ind: Bryder regler mod Danmark

Danmarks håndbold-nederlag mod Sverige blev ligesom alle andre begivenheder ved OL afviklet uden tilskuere.

Og dog. På tilskuerpladserne var således de to svenskere Daniel Ståhl og Simon Pettersson, der aftenen forinden havde vundet guld og sølv i diskoskast.

- Vi fik en utrolig fin modtagelse af håndbolddrengene i går aftes, da vi kom hjem til OL-byen. Vi ville takke dem ved at støtte dem, så vi bad dem smugle os med til kampen, og det gik jo godt, siger Pettersson til Expressen.

Men efterfølgende har det givet ballade, for der var tale om brud på coronareglerne.

- Det har været tydeligt fra starten, at aktive og ledere, der er akkrediterede til en sport, kan være tilskuere til samme sport, men desværre ikke andre sportsgrene, siger Peter Reinebo fra den svenske olympiske komité.

Han har har været i kontakt med håndboldlandsholdet og har fortalt, at det ikke skal gentage sig.

De to diskoskastere var smuglet med som 'assisterende materialeforvalter' og som 'assisterende pressechef', og de gjorde det godt.

- Det var skide sjovt at have dem med. De var med i omklædningsrummet inden kampen, og de peppede os godt op inden kampen, siger spilleren Felix Claar.

Ståhl og Pettersson er ikke de nemmeste at smugle ind. Foto: Aleksandra Szmigiel/Ritzau Scanpix

Ifølge håndboldlandsholdets pressechef Daniel Vandor havde de spurgt om lov til at have kuglestøderne med, og pressechefen for den svenske olympiske komité erkender da også, at det er ham, der har fejlet.

De svenske diskoskastere er nu på vej hjem fra OL, så den videre smitterisiko har umiddelbart kun været et usikkerhedsmoment for håndboldspillerne.

Sverige og Danmark spiller tirsdag kvartfinale mod henholdsvis Spanien og Norge, men forhåbentlig er coronasmitten fra atletik ikke spredt til de svenske håndboldspillere og videre til de danske. Umiddelbart har der ikke været corona blandt diskoskasterne, men eksempelvis stangspring har været ramt.