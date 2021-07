Sociolog henter Bermudas første OL-guld i historien

Bermuda er ikke en nation, man ofte ser fremme i medaljekampen ved de olympiske lege. Derfor var det også et stykke OL-historie, som blev skrevet af den 33-årige sociologuddannede triatlet Flora Duffy natten til tirsdag dansk tid.

Med en suveræn afsluttende løbetur var kun klart stærkest i kvindernes triatlon, og hun blev Bermudas første OL-guldvinder nogensinde.

Sølvet gik til Storbritanniens Georgia Taylor-Brown, som havde en punktering mod slutning af cykelturen, mens USA's Katie Zaferes fik bronze. De var begge over et minut efter Duffy ved målstregen.

En bronzemedalje fra 1976 var den lille nations eneste OL-medalje nogensinde, indtil erfarne Flora Duffy ved sit fjerde OL strøg til tops i Tokyo.

Ved OL-debuten i 2008 i Beijing gennemførte hun ikke, i London fire år senere blev det til en 45.-plads, mens hun i Rio i 2016 blev nummer 8.

Duffys historie bliver ikke mindre smuk af, at den 33-årige sociolog faktisk havde proklameret, at hun ville stoppe som professionel i 2020, når legene i Tokyo var ovre.

Coronapandemien kom som bekendt på tværs, udskyd legene et år og tvang Duffy til også at udskyde sit karrierestop, hvis hun ville have et sidste OL med. Det ville hun, og den beslutning viste sig at være guld værd.

Flora Duffy har flere store titler på meritlisten gennem tiden, og hun er fortsat den eneste kvinde, som har formået at vinde alle tre store VM-titler i triatlon samme år. Det gjorde hun i 2016.

De tre VM-titler er ITU Triathlon, ITU Cross Triathlon og Xterra Triathlon.

Foruden Flora Duffy har Bermuda kun én anden deltager med ved legene i Tokyo. Det er i roning, hvor det dog ikke blev til medalje.