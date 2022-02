Speedskater bærer dansk fane ved OL-afslutningsceremoni

Når de vinterolympiske lege lukker og slukker søndag i Beijing, bliver det med speedskateren Stefan Due Schmidt som dansk fanebærer.

Det oplyser Danmarks Idrætsforbund (DIF) i en pressemeddelelse lørdag formiddag, efter at de sidste danskere har været i aktion ved legene.

Danmarks OL-delegationsleder, Mikkel Sansone Øhrgaard, peger på, at Stefan Due Schmidt trods en misset finaleplads i herrernes massestart er en forbilledlig idrætsudøver.

- Selv om Stefan netop har leveret en præstation, som både han selv og vi er skuffede over, så viser Stefan altid en indstilling og professionalisme, som er forbilledlig og en olympiader værdig - både på og uden for banen.

- Derfor vil vi gerne give ham fanen til afslutningsceremonien. Det har Stefan fortjent, og det ændrer et nederlag i semifinalen ikke på, siger Mikkel Sansone Øhrgaard.

Der har ikke været mange tilbageværende danskere at vælge imellem, da de fleste, heriblandt alle ishockeyspillerne, er rejst hjem.

Derfor stod valget mellem en af de to danske speedskatere eller en repræsentant fra curlingholdene.

Da OL åbnede for over to uger siden, bar ishockeystjernen Frans Nielsen og curlingskipper Madeleine Dupont Dannebrog ind på det olympiske stadion.