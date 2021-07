Spøjs vej: Sådan blev de et par

De er begge danskere med britiske rødder, bor begge i København og er begge pokkers dygtige til at ro.

Men det var under helt andre himmelstrøg og omstændigheder, at 27-årige CBS-uddannede Frederic Vystavel og antropologistuderende Joachim Sutton mødte hinanden første gang.

Begge snuppede fire år på universiteter i USA. Joachim Sutton på Berkeley i Californien og Frederic Vystavel på det endnu mere prestigiøse Princeton.

Joachim Sutton beskriver deres møde i USA uden så mange dikkedarer.

- Who the fuck is this guy, afbrød han nærmest Frederic Vystavel, da makkeren forsøgte at forklare deres baggrund.

- Jeg kendte lidt til Joachim, fordi vi begge var i USA, og jeg så, hvor stærkt Joachim klarede det i fireren i 17 (Joachim blev nummer fem ved VM i 2017, red.), og der var jeg bare sådan ... jeg tror også, jeg sagde til dig i USA i 2018 ... jeg gik op og sagde til dig: Hej, jeg er Fred, og jeg vil gerne ro bag dig i fireren, lød det fra Frederic Vystavel.

Der var stor dansk jubel på Sea Forest Waterway i Tokyo torsdag morgen lokal tid.

Fireren blev dog aldrig en succes, og de to kastede sig i stedet over toer uden styrmand, hvor de med uundværlig hjælp fra det tidligere medlem af den danske guldfirer Jens Vilhelmsen nu kan kalde sig olympiske bronzevindere.

Rollefordelingen mellem de to gode venner er på plads. Joachim Sutton tager styringen i båden, mens Frederic Vystavel udstikker retningen på fast grund, når det gælder alt fra logistik, til hvad de skal se på Netflix.

De har kun roet sammen siden april sidste år, og derfor havde de sandsynligvis slet ikke været med ved OL, hvis det var blevet afholdt sidste år. Ud over OL-medaljen har de ingen store resultater sammen. Ifølge eget udsagn fordi deres bundniveau var for dårligt.

- Det har vi arbejdet på i et år, og de sidste tre-fire måneder har det bare klikket for os, lød det fra Joachim Sutton.

De roede overraskende næstbedste tid i semifinalen, og selvom de på ingen måde var spået medaljer forud for OL, så havde de godt på fornemmelsen, at der var noget stort i vente.

- Da vi talte sammen 20 minutter efter semifinalen i går (onsdag, red.), sagde vi til hinanden, at det kunne godt ende med en medalje. Men så blev vi enige om at stoppe snakken og holde det simpelt.

Og det gjorde de så.

