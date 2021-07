Sportschef efter fejl: Rindom skal bygges op igen

Dansk Sejlunions sportschef, Thomas Jacobsen, var i det røde felt og kom i ærgrelse til at gøre vold mod et køleskab, da Anne-Marie Rindom på dramatisk vis næsten satte en stor føring over styr i sidste indledende OL-sejlads i Laser Radial.

I forvirringen efter at have modtaget to advarsler var Rindom i tvivl om, om hun måtte fortsætte i sejladsen, da der blev dikteret omstart, så hun stoppede med at sejle og blev diskvalificeret i tiende sejlads, hvilket viste sig at være en fejl.

Rindom fører stadig med syv point til nummer to i den samlede stilling, så nu handler det om at bygge sejleren op til den afsluttende medaljesejlads søndag, pointerer sportschefen.

- Mentalt er hun en af de stærkeste, jeg har mødt, så på trods af i dag, tror jeg, at hun rejser sig. Nu skal hun lige have lov til at være ked af det, og så skal hun finde sig selv.

- Nogle gange kommer fejl som en kædereaktion, andre gange er de enkeltstående, så de næste 24 timer handler om at give Anne-Marie ressourcer, så hun kan bygge sig selv op, siger Thomas Jacobsen.

Rindom har dog før vist tegn på udfordringer i afgørende sejladser.

Anne-Marie Rindom fører stadig i den samlede stilling inden søndagens medaljesejlads. Foto: Bernat Armangue/Ritzau Scanpix

'Det forsvinder ikke'

Også ved OL i Rio havde Rindom guldet inden for rækkevidde, men dengang måtte hun nøjes med bronze. Det har siddet mentalt i hende op til fredag, vurderer sportschefen.

- Det er dukket op igen. Det forsvinder ikke. Når man ved, at man er dårlig til noget, må man gøre det, indtil man kan det.

Rindom sad grædende i båden efter sin fejl, men hun skulle træffe en hurtig beslutning, og den skal hun stå ved, mener Thomas Jacobsen.

- Hun har ikke været i den situation før, så det var lederskab. Hun var nødt til at tage en beslutning og stå ved den. Jeg har sagt til hende, at hun er nødt til at tilgive sig selv.

Jacobsen tror stadig på guld til Rindom.

- Jeg er fortrøstningsfuld, da hun har sejlet pisse godt i de foregående sejladser. Så hun har råd til den slags fejl. Det skal vi prøve at bygge videre på.