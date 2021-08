Sportschef skifter svømning ud med skydning

Lars Green Bach stopper som sportschef i Dansk Svømmeunion, når måneden er omme.

I stedet tiltræder han som generalsekretær i Dansk Skytte Union, skriver svømmeunionen i en pressemeddelelse.

Green Bach har været sportschef i forbundet siden 2015 og har dermed siddet på posten i den turbulente periode, hvor afsløringer om en hårdhændet træningskultur og offentlige vejninger er kommet frem.

Flere nuværende og tidligere elitesvømmere har stillet sig frem og fortalt om en hård tone, angst, overdrevet fokus på vægt og spiseforstyrrelser i en årrække, før Lars Green Bach kom til.

Kulturen har fyldt meget i arbejdet hos sportschefen, der selv var teamleder i Team Danmark fra 2008 til 2015.

- I den periode, hvor jeg har været leder af Sportsafdelingen, har vi lagt kursen om, sådan at de autoritære træningsmetoder, der herskede i perioden 2001-2014, har måttet vige for et træningsmiljø, hvor atleterne præger deres egne karrierer i langt højere grad, end det skete førhen, og hvor der er fokus på hele atleten. Det har været en vigtig og nødvendig udvikling, siger han i meddelelsen.

Direktør i Dansk Svømmeunion Merete Riisager har været glad for deres samarbejde.

- Lars arbejder fokuseret med de målsætninger, der ligger på hans bord, og han har en professionel og positiv tilgang til tingene. Det har jeg stor respekt for, og jeg ønsker ham alt godt med de nye udfordringer, siger hun.

Dansk Svømmeunion er i gang med af finde hans afløser.