Stædige japanere afviser kritik: - Vi fortsætter

Kritiske røster i hele verden har appelleret til Den Internationale Olympiske Komité (IOC) om at udskyde OL til sommer.

Norges olympiske komité var fredag også en del af koret, der opponerer mod at afholde OL i juli og august grundet udbruddet af coronavirus.

Det har Japan valgt at svare på, og ikke overraskende ønsker landet at holde fast i datoen for sommerlegene.

Det fortæller Toshiaki Endo, vicepræsident i Tokyos olympiske arrangørkomité, lørdag ifølge nyhedsbureauet Kyodo.

- Den Internationale Olympiske Komité (IOC) er den, der tager den endelige beslutning.

- Vi vil stædigt fortsætte vores arbejde for at være vært for begivenheden i juli, siger Endo.

Vicepræsidenten understreger dog, at man ikke er på et stadie, hvor man overhovedet skal tage stilling til at udskyde eller aflyse OL.

Det japanske svar kommer efter en anmodning fra Norge om at ikke at afholde OL.

Norges Idrætsforbund (NIF) sendte fredag et brev til IOC.

- NIF beder IOC om, at OL i Tokyo 2020 ikke gennemføres, før pandemisituationen er under kontrol, skrev forbundet og uddybede:

- På baggrund af den højst uafklarede situation i Norge og store dele af verden generelt, er det hverken forsvarligt eller ønskeligt at sende norske udøvere til OL eller para-OL i Tokyo i 2020, før verdenssamfundet har lagt denne pandemi bag sig.

De olympiske komitéer i Colombia og Slovenien anmodede fredag om det samme som Norge.

Og der er generelt et stigende antal forbund og atleter, som kræver OL udskudt.

Fredag opfordrede formanden for Det Engelske Atletikforbund, Nic Coward, IOC til at handle, efter at England har lukket en lang række faciliteter, som atleterne skulle træne på.

- Det kan de ikke nu. De er lukkede, og det skaber stress for atleterne. Jeg mener, som tilstandene er lige nu, bør det føre til, at legene bliver udskudt, sagde Coward ifølge Reuters.

Han fik opbakning fra USA's svømmeforbund, som i et brev til USA's Olympiske Komité opfordrer til, at man presser på for en OL-udsættelse.

- USA Swimming vil gerne respektfuldt opfordre til, at USA's Olympiske og Paralympiske Komité taler for en udsættelse af de olympiske lege i 2020, skriver forbundet.

Sportsbegivenheder og OL-kvalifikationsstævner i hele verden er blevet udsat eller aflyst - heriblandt sommerens EM i fodbold.

IOC har tidligere på ugen sagt, at man ikke har intention om at aflyse eller udskyde OL, der efter planen skal begynde 24. juli.