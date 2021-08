Stiktosset efter OL: Brutal og urimelig behandling

Australierne er et af verdens mest sportsgale folkefærd, som normalt giver sine atleter en helt enestående opbakning.

Men det er ikke tilfældet efter De Olympiske Lege i Tokyo, mener den australske olympiske komité trods en medaljehøst på 46 - heraf 17 af guld - og dermed flere end langt mere folkerige nationer som Frankrig, Tyskland, Italien, Canada og Brasilien.

Landets yderst skrappe indrejse-restriktioner under pandemien betyder, at samtlige oversøiske rejsende skal to uger i karantæne. For OL-delegationens vedkommende foregår det på karantænehoteller i Sydney.

For de 56 atleter fra South Australia venter yderligere to uger, der bringer totalen op på 28 dage, når de kommer tilbage til hjemstaten.

- Mens andre lande fejrer hjemkomsten af deres atleter udsætter vi vores for den mest brutale og ligegyldige behandling. De bliver straffet for at stolt at have repræsenteret deres land med hæder til De Olympiske Lege, skriver chefen for den australske olympiske komité (AOC), Matt Carroll, i en erklæring.

Nicola McDermott vandt sølv i højdespring for Australien. Foto: Kai Pfaffenbach/Ritzau Scanpix

Basket-spillerne vandt bronze til Australien. Foto: Aris Messinis/Ritzau Scanpix

Og sølv i hockey. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/Ritzau Scanpix

Han understreger, at man ikke beder om særbehandling i forhold til andre australiere, men at den ekstra karantæne ingen mening giver.

- Uanset set hvordan man måler det, er risikoen ved tilbagevendte OL-atleter meget lav. Ikke alene er alle fuldt vaccineret, men de har også levet i en yderst kontrolleret boble i Tokyo, hvor man har taget alle forholdsregler og er testet dagligt over mange uger.

Australiens er en sportsgal nation, og deres atleter har det med at levere. Foto: Kai Pfaffenbach/Ritzau Scanpix

Svømning er en af Australiens paradediscipliner

Cheflægen for det australske institut for sport er også godt tosset.

- At have mennesker i karantæne i så lang en periode er efter min mening urimeligt og kan ikke forsvares videnskabeligt. Det udgør en risiko for den fysiske og psykiske sundhed hos de berørte personer, siger dr. David Hughes.

Efter ugers forhandlinger er South Australia gået med til, at der kan ansøges om at afholde de to ekstra ugers ekstra karantæne i hjemmet forudsat, at man er isoleret fra resten af familien.

Ikke godt nok, mener AOC.

Australien har kørt en ekstrem lockdown-politik siden pandemiens start. Sydney udvidede tidligere på ugen sin seneste lockdown, og landets næststørste by Melbourne er i sin sjette siden foråret 2020.

Corona-tallene er set med europæiske øjne marginale.

Ifølge WHO har Australien - et land med 25 millioner indbyggere - haft 37.000 tilfælde og under 1000 dødsfald grundet covid-19.

Regeringen er imidlertid udsat for hård kritik for manglende udrulning af vacciner. Midt i juni var blot to procent færdigvaccineret. Midt i august har man nået 20 procent.