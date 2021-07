Stjerne i tårer: Afslører mentale problemer

Der var kæmpe drama i den olympiske gymnastik-arena, da den amerikanske superstjerne Simone Biles tirsdag pludselig trak sig fra holdkonkurrencen.

Her var Biles og de øvrige amerikanere både favoritter og forsvarende mestre, men allerede under den første disciplin, spring over hest, valgte Simone Biles at trække sig.

I første omgang lød forklaringen, at hun havde pådraget sig en mindre skade under opvarmningen, men på det efterfølgende pressemøde forklarede den tårevædede gymnast, at årsagen til, at hun havde trukket sig, var mentale udfordringer.

- Jeg er nødt til at gøre det rigtige for mig selv, fokusere på mit mentale helbred og ikke udsætte mit helbred og mit velbefindende for risiko, forklarede den 24-årige amerikaner på pressemødet, der bekræfter, at hun ikke var skadet.

- Jeg stoler bare ikke så meget på mig selv som tidlligere. Jeg ved ikke, om det er alderen. Jeg er lidt mere nervøs, når jeg udfører gymnastik. Det føles heller ikke lige så sjovt. Jeg ved, det er OL. Jeg ønskede at være der for mig selv, sagde Simone Biles, inden hun brød ud i gråd.

Simone Biles trak sig sensationelt fra tirsdagens holdkonkurrence. Foto: Ritzau Scanpix

- Det er noget møg, at det sker ved OL. Med det år, der har været, er jeg ikke så overrasket over, hvordan det gik, sagde hun.

Lige nu holder både Biles og det amerikanske gymnastikforbund hendes videre deltagelse ved OL åben.

Det var før OL ventet, at Simone Biles ville blive en af de store medaljeslugere i Tokyo.

- Vi må tage det en dag ad gangen og se, hvad der sker, siger Biles, der kalder situationen 'en lille skade for min stolthed'.

Simone Biles er flerdobbelt olympisk mester og er i amerikanske medier blevet beskrevet som den bedste gymnast nogensinde.

Med sine fire guldmedaljer var hun ved det seneste OL amerikanernes altoverskyggende stjerne sammen med Michael Phelps.

