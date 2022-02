Stjerne misser overraskende OL-finale

Den amerikanske snowboardstjerne Jamie Anderson er færdig ved vinter-OL i Beijing, efter at hun mandag morgen dansk tid højst overraskende ikke kvalificerede sig til kvindernes finale i disciplinen big air.

Den dobbelte OL-guldvinder betalte prisen for to dårlige første forsøg i kvalifikationen.

De betød, at hun ikke formåede at blive blandt de 12 bedste atleter, selv om hun leverede et fremragende tredje gennemløb.

Dermed slutter 31-årige Jamie Andersons tredje vinter-OL som et skuffende et af slagsen.

I sidste uge lykkedes det hende heller ikke at genvinde sit OL-guld i slopestyle. I stedet måtte hun tage til takke med en niendeplads.

- Puha. Jeg føler mig helt ærligt knust, siger Anderson efter konkurrencen.

- Jeg ville virkelig ønske, at jeg kunne have holdt sammen på mig selv i dag. Jeg ville virkelig gerne have haft muligheden for at vinde en medalje - især efter slopestyle.

- Men jeg er nødt til at tage det for, hvad det er, og lære af oplevelsen.

Mandagens kvalifikation i big air blev vundet af det newzealandske stortalent Zoi Sadowski-Synnott.

20-årige Synnott skrev for godt en uge siden historie ved at vinde New Zealands første guldmedalje nogensinde ved vinter-OL i kvindernes slopestyle i snowboard.

I 2018 vandt newzealænderen bronze i disciplinen big air ved vinter-OL i Pyeongchang i Sydkorea, da hun var bare 16 år gammel.

Anna Gasser fra Østrig, der er forsvarende olympisk mester i disciplinen, blev nummer seks i mandagens kvalifikation.

Finalen afvikles tirsdag.