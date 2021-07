Stjerne trækker sig fra OL: Gider ikke uden tilskuere

Nick Kyrgios kommer ikke til at repræsentere Australien ved sommerens OL i Tokyo. Tennisspilleren ønsker således ikke at spille uden fans på tribunerne.

Det skriver han i et opslag på sociale medier fredag.

Udmeldingen kommer, efter at det torsdag blev slået fast, at der ikke kommer til at være tilskuere, når OL i Tokyo begynder om få uger.

Det skyldes, at den meget smitsomme Delta-variant af coronavirus har fået fat i Japans hovedstad.

- Jeg har besluttet mig for at trække mig fra OL. Det har ikke været en nem beslutning. Det har været en drøm for mig at repræsentere Australien ved OL, og jeg er klar over, at jeg måske aldrig får denne mulighed igen, skriver Nick Kyrgios.

- Men jeg kender mig selv. Tanken om at spille foran tomme stadioner virker fjern. Det har den hele tiden gjort.

Den 26-årige australier tilføjer, at han heller ikke ønsker at fratage en 'sund australsk atlet' muligheden for at repræsentere sit land.

- Jeg vil også bruge tiden på at få min krop tilbage til der, hvor den skal være, skriver han.

I lørdags måtte Nick Kyrgios trække sig fra Wimbledon i tredje runde med mavesmerter.

- Jeg har ikke spillet på dette niveau i et stykke tid, og serven er mit primære våben. Jeg har brug for den for at fyre på alle cylindre mod en spiller som Felix, sagde Kyrgios ifølge atptour.com, efter at han havde trukket sig efter to sæt mod det 20-årige canadiske talent Felix Auger-Aliassime.

Det var den japanske minister Tamayo Marukawa, der torsdag slog fast, at der ikke kommer til at være tilskuere på tribunerne under denne sommers olympiske lege.

Marukawa har det politiske ansvar for afviklingen af OL i Tokyo.

Tidligere har arrangørerne tilladt op til 10.000 tilskuere og maksimalt 50 procents belægning på tilskuerpladserne, men på grund af stigende coronasmitte i Tokyo er tilskuerne altså nu blevet helt udelukket.