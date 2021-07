Stjernens lynhattrick sørger for brasiliansk OL-sejr

Richarlison har kæmpet hårdt for at overbevise sin engelske klub Everton om, at han skulle have lov at komme til OL med Brasiliens fodboldhold.

Det lykkedes, og torsdag viste han, at motivationen er enorm.

Angriberen scorede således et hattrick på bare 23 minutter i første halvleg, da Brasilien slog Tyskland med 4-2 i de to landes første OL-kamp.

Der skulle gå syv minutter af kampen, før han ramte nettet første gang, og efter en halv times spil var hattricket en realitet.

Brasilien var voldsomt overlegen i den fase, og det kunne have stået 4-0 ved pausefløjt. To minutter inde i første halvlegs overtid fik Matheus Cunha nemlig chancen fra straffesparkspletten, men misbrugte.

Tyskland pyntede på resultatet efter pausen, da Nadiem Amiri og Ragnar Ache scorede et mål hver, efter at tyskerne havde fået bedre fat i kampen. Ikke desto mindre var Brasilien klart stærkest, og da Paulinho scorede i overtiden, var sejren sikker.

OL begynder fredag. I videoen her kan du få Joachim B. Olsens bud på, hvad du skal se.

Det betyder, at brasilianerne er på førstepladsen i sin gruppe, hvor Elfenbenskysten tidligere på dagen slog Saudi-Arabien med 2-1. De bedste to hold går videre.

Under OL må nationerne kun have tre spillere over 24 år med. Hos Brasilien har blandt andre den tidligere Barcelona-stjerne Dani Alves fået lov til at være med, og han spillede hele kampen som anfører torsdag.

Hos Tyskland er det målscorer Nadiem Amiri samt Maximilian Arnold og Max Kruse, der har fået lov at komme med som de mest rutinerede kræfter.

Tidligere torsdag vandt værtsnationen Japan med 1-0 over Sydafrika, mens Rumænien slog Honduras 1-0.

OL åbnes officielt fredag, men konkurrencerne er altså allerede i gang. De startede onsdag med softball og kvindefodbold.