Stjernens ultimative mareridt: Mister sit OL-guld

Vægtløfteren Nijat Rahimov fra Kasakhstan fik en nedslående meddelelse tirsdag eftermiddag.

Her tikkede en afgørelse ind fra Den Internationale Sportsdomstol (CAS), og den faldt ikke ud til hans fordel.

I stedet har CAS bestemt, at Rahimov skal udelukkes i otte år for at have byttet sin urin ud i fire tilfælde i forbindelse med dopingprøver.

Karantænen gælder fra 18. januar 2021, mens alle resultater fra 15. marts 2016 og frem er annulleret.

Han får derfor heller ikke lov til at beholde den guldmedalje, han vandt i 77-kiloklassen ved OL i Rio i 2016.

Udelukkelsen betyder, at kineseren Lyu Xiaojun rykker en tak op på podiet og overtager guldet. Dermed har han nu tre OL-triumfer på cv'et.

Nu er der ikke meget at smile af for Nijat Rahimov. Foto: Mike Groll/Ritzau Scanpix

Rahimov blev fældet med næsten fem års forsinkelse, fordi antidopingagenturet Wada tog et grundigt kig på nogle uregelmæssigheder i dopingprøver inden for vægtløftning.

Kasakheren har prøvet at blive straffet før.

I 2013 blev han udelukket i to år for brug af anabolske steroider, men den bomstærke atlets VM-medalje fra 2015 står ved magt.