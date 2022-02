Stjernepar har ikke set hinanden i syv måneder

Den olympiske skøjteløber og hendes ishockey-kæreste havde håbet at ses til OL, men det lykkedes ikke

Anna Seidel har ikke set sin kæreste Moritz Seider i syv måneder.

Den olympiske skøjteløber havde håbet at sin ishockey-fyr til OL, men NHL-spilleren fik ikke lov at tage afsted. Derfor foregår langdistance-forholdet stadig på lang distance.

- Vi har meget at indhente, indrømmer hun.

TIL OL konkurrerede hun på 1500m-distancen, mens kæresten sad i Detroit, hvor pligterne hos Red Wings kaldte. Selvom de olympiske lege er stort, så er det klubben, der betaler ham en årsløn på 6,1 millioner - og altså ikke det tyske ishockeyforbund.

Parrets forældre kendte hinanden, og på den måde mødtes de tidligt i deres liv. Foto: Jonathan Hayward/Ritzau Scanpix

Hun hang billeder op af ham i den olympiske landsby, og de ringede sammen tre gange om dagen, så det hjalp lidt på afsavnet.

De har snart chancen for at mødes igen, når skøjteløberen til marts skal til VM i Montreal. Derefter vil hun overveje at blive på den anden side af Atlanten.

Spørgsmålet er så, om det betyder karrierestop.

- Jeg har det rigtig sjovt igen lige nu. Jeg vil meget gerne løbe et år mere uden smerter, siger hun og henviser til et brækket læg ben, som hun pådrog sig i marts.

Det er altså et lille mirakel, at den 23-årige tysker kunne blive klar til OL. Dog endte det særdeles skuffende, da hun blev diskvalificeret.

Det gjorde så ondt på en anden måde, kan man sige...