Stor dansk bedrift

Danmark bliver repræsenteret i de alpine OL-konkurrencer ved legene i Beijing.

Det står klart, efter at Danmarks Idrætsforbund (DIF) mandag udtog Casper Dyrbye til OL, som begynder 4. februar. Det bekræfter DIF i en pressemeddelelse.

Inden Casper Dyrbyes udtagelse havde 60 danske atleter fået billetter til vinter-OL, som varer 17 dage.

De 60 øvrige danske atleter skal konkurrere på isen i curling, ishockey og speedskating i Beijing. Danmark deltager med det største hold til et vinter-OL nogensinde.

Ved OL i Sydkorea for fire år siden stillede Casper Dyrbye både op i storslalom og slalom.

I storslalom opnåede Casper Dyrbye en samlet 60.-plads, mens han i slalomdisciplinen udgik i første gennemløb med fire porte tilbage, fordi han mistede skien.

- Jeg er rigtig stolt over at skulle repræsentere Danmark ved mit andet vinter-OL.

- Jeg føler lidt, at jeg har en revanche til gode efter vinter-OL i Pyeongchang, hvor jeg mistede min ski i første gennemløb i slalomkonkurrencen og derfor ikke gennemførte.

- Nu har jeg mere erfaring end for fire år siden, hvilket forhåbentlig fjerner de værste nerver, siger Casper Dyrbye.

Han opnåede OL-kravet blandt andet via en 26.-plads til VM i italienske Cortina i februar 2021.

- OL er for mig det største, som jeg kan opnå som skiløber. Det er meget specielt, for alle følger med. Derfor vil jeg også give alt, hvad jeg har i mig, og har et meget ambitiøst mål om at køre i top-30.

- Jeg ved, at det kan lade sig gøre, hvis alt flasker sig, for jeg blev nummer 26 til VM sidste år, siger Casper Dyrbye.

Mændenes slalomkonkurrence afvikles 16. februar i National Alpine Ski Centre i Yanqing, der ligger omkring 100 kilometer fra Beijing.