Stor dansk nedtur: Sverri Nielsen misser medalje

Danmark og Færøerne missede natten til fredag en fælles medalje ved OL, da den 27-årige dansk-færing Sverri Nielsen skuffende kun blev nummer fire i herrernes singlesculler-finale.

Skyerne havde for en sjælden gangs skyld lagt sig som et skjold over Sea Forest Waterway i Tokyo, hvor Danmark tog en medalje for godt og vel 24 timer siden.

Forud for finalen var det kun Kjetil Borch, der var større medaljefavorit end det færøske wattmonster. Blandt andet fordi den regerende europamester og verdensmester fra 2019, tyske Oliver Zeidler, kiksede sin semifinale og ikke var blandt de seks finalister.

Han kunne dog ikke leve op til favoritværdigheden og missede medaljen på målstregen. Blot 0,15 sekunder fra bronze.

Sverri Nielsen var ellers hurtigste mand efter de første 500 meter, men måtte se både den norske favorit og græske Stefanos Ttouskos gå forbi halvvejs.

Tredjepladsen blev vekslet til en andenplads efter grækeren ved 1500 meter mærket, men nordmanden havde den bedste slutspurt, og til allersidst gik kroatiske Damir Martin også forbi og snød Danmark for endnu en medalje.

Sverri Nielsen er født og opvokset på Færøerne, men flyttede til Bagsværd i 2011 for at satse på sin karriere. Han er debutant ved OL i Tokyo, men har både VM-sølv fra 2019, EM-guld fra 2020 og EM-sølv fra i år på CV'et.

Sverri Nielsen repræsenterer ligesom alle andre færinge Danmark, fordi Den Internationale Olympiske Komité (IOC) endnu ikke har villet optage Færøerne som medlem.