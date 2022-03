Stor kovending: Udelukkes alligevel

Paraatleter fra Rusland og Belarus skal alligevel ikke kæmpe om olympisk metal i de kommende uger.

Torsdag, dagen før de paralympiske vinterlege i Beijing åbner, er Rusland og Belarus blevet udelukket fra legene som følge af invasionen af Ukraine.

Det skriver Den Internationale Paralympiske Komité (IPC) på sin hjemmeside.

- Flere af de andre paralympiske deltagere har truet med ikke at stille op (hvis russiske og belarusiske atleter kunne deltage, red.), og det ville bringe integriteten af legene i fare.

- IPC er en medlemsbaseret organisation, og vi er forpligtet til at følge vores medlemmers holdninger, skriver IPC.

Så sent som onsdag lød meldingen imidlertid, at det ikke kunne lade sig gøre at udelukke atleterne.