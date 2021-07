Stor sensation: Østriger snød favoritterne

Cykelrytteren Anna Kiesenhofer leverede noget af en overraskelse, da hun søndag formiddag dansk tid snød alle favoritterne og snuppede guldmedaljen i kvindernes landevejsløb i cykling ved OL.

Den østrigske rytter kørte med i et udbrud fra løbets begyndelse. De sidste små 40 kilometer lå hun alene i front og holdt tempoet så højt, at ingen af forfølgerne kunne nå at indhente hende.

Derfor kunne hun efter 137 kilometer køre alene over målstregen på Fuji International Speedway ved Fuji-vulkanen sydvest for Tokyo.

30-årige Kiesenhofer er nummer 94 på verdensranglisten.

Hun snød både verdensetteren og den forsvarende olympiske mester, hollandske Anna van der Breggen, de øvrige hollandske stjerner Annemiek van Vleuten og Marianne Vos for guldet.

Van Vleuten tror, hun vinder guldet, da hun krydser målstregen

Van Vleuten fik sølvmedaljen, mens italieneren Elisa Longo Borghini tog bronzen.

Danmark stillede til start med Cecilie Uttrup Ludwig og Emma Norsgaard Jørgensen. Uttrup kom i mål som nummer ti sammen med resten af favoritfeltet.